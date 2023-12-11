加快國企創新體系建設 深入推進產業現代化

建設現代化產業體系是加快構建新發展格局和推進中國式現代化的物質技術基礎，關係到中國能否在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。 中評社北京12月11日電／黨的二十大報告指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。建設現代化產業體系是加快構建新發展格局和推進中國式現代化的物質技術基礎，關係到中國能否在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。



經濟參考報發表北京市哲學社會科學融合發展研究基地副主任，特聘研究員尹西明、中國科學院科技戰略咨詢研究院特別研究助理，博士後張貝貝、清華大學經管學院講席教授，清華大學技術創新研究中心主任陳勁、遼寧大學經濟學院院長，教授李政文章表示，國有企業特別是科技型國資央企是補齊中國產業關鍵核心短板的“主力軍”、強化產業優勢供給的“頂梁柱”、搶先布局產業前沿的“排頭兵”。黨的十八大以來，國有企業改革持續深化，國有資本布局不斷優化完善、產業結構逐步清晰合理，生產要素配置效率穩步提升，在產業關鍵核心技術攻關和前沿技術領域取得一系列重大成果，在補短板、厚基礎、強動能等多個維度持續突破，促使中國重點產業發展戰略更加明確、產業發展基礎更加堅實、產業發展動能更加強勁，為新征程上加快構建現代化產業體系打下堅實基礎。



當前，面對外部環境巨變帶來的新挑戰和終端特色需求應用場景不斷湧現帶來的新賽道新機遇，加快推進中國產業現代化，需要以打造現代新國企、推進國民共進協同共創為突破口，緊緊圍繞科技自立自強的使命和建設現代化產業體系、推進高質量發展的戰略需求，進一步加強央國企在應對外部風險衝擊上的保障作用、在提升產業鏈供應鏈安全韌性水平上的骨幹作用、在國家現代化產業體系建設中的支撐引領作用。特別是要發揮新國企作為新型舉國體制的有力主體優勢，加快從“市場驅動為主”的後發追趕創新範式向“創新引領超越追趕”的新型創新範式躍遷。在此基礎上，以現代新國企為牽引，打造高能級創新聯合體和產業貫通聯合體，整合推進基礎研究、核心技術供給與應用迭代產業生態建設，優化重構中國產業多元主體間的協同關係，加快從“政府主導、企業參與”向“政府引導支持、央國企科技領軍企業牽頭主導、產學研深度融合、大中小企業融通”的產業發展新模式轉變，多措並舉推進產業創新戰略、技術體系和產業生態現代化，推動國有企業在建設現代化產業體系、構建新發展格局中發揮更大作用。



積極開展技術聯合攻關



文章提出，積極引導激勵由創新型國資央企與民營科技領軍企業牽頭主導，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈“四鏈”深度融合，加快推進產業補鏈、強鏈、延鏈，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系，多措並舉，強化國企核心競爭力、增強核心功能。一要緊盯產業“卡脖子”領域，集中力量開展核心技術攻關，逆勢而上補短板，打造理性追趕新動能；二要持續強化產業優勢技術供給，厚基礎、鑄強項；三要搶先布局產業前沿技術和顛覆性技術，順勢而為煆長板，培育前瞻引領新優勢，充分發揮國有企業在現代化產業體系建設中科技創新、產業控制和安全支撐的重要作用。尤其是激勵科技型央國企爭當原創技術策源地和現代產業鏈鏈長，牽頭打造本土企業主導、具有全球競爭力的開放型創新生態。



構建高能級創新聯合體



文章強調，科技型央國企作為國家戰略科技力量的重要組成部分，承擔著支撐科技自立自強的使命與科技強國建設的領軍地位。在推動產業跨越式發展的進程中，需要充分發揮其帶頭作用，加速產業共性技術攻關與制約產業發展的關鍵核心技術突破。通過牽頭構建專攻產業發展共性問題與關鍵核心問題的國家級創新聯合體，整合國內科研機構和高水平研究型大學等科技力量，以國家或區域科技創新中心為載體，在帶動各個地區產業實現特色發展的同時，打造支撐高水平科技自立自強的產業共性技術與原始創新供給體系。要注重發揮高能級創新聯合體在促進與產業發展相關的大科學裝置與創新公地建設過程中的引領作用，為產業內創新要素交互提供國家級平台。



鼓勵大中小企業深度融通



文章認為，體系化創新能力是產業實現跨越式發展的基礎。激活體系化創新活力的關鍵在於通過有組織的創新模式，推進科技型央國企主導的產學研用多元主體深度融合、大中小企業深度融通生態。在平衡自由探索與應用需求兩種創新導向的基礎上，打通不同制度邏輯間的壁壘，形成快速產業化的通道。科技領軍企業具備對科技創新全鏈條的深刻理解和產業輻射能力，能夠有效融通產業鏈上的中小企業，形成更加靈活的合作協同機制，釋放創新體系活力，推動資源自由流通的市場化機制走深、走實。與此同時，樹立科技型央國企領軍企業在推動產學研深度融合中的主導地位，引導其向戰略性重要領域集中，是加強國有經濟主導和戰略支撐作用、提升創新效能的必要舉措。



加快央國企數智化轉型



文章稱，數字化智能化是實體製造產業高端化的重要戰略機遇，是現代化產業體系的基本特徵。現代化產業的創新組織過程存在著範圍廣、主體多、鏈條長、周期長等特徵，若想有效統籌體系內的活動並提升其創新效能，在創新組織模式的基礎上還需格外注重發揮數字化的賦能作用。作為構建現代化產業體系的“排頭兵”“主力軍”“頂梁柱”，央國企應加快自身的數智化轉型，持續賦能產業高質量發展。一方面，人工智能、雲計算、物聯網等數字技術的應用，可以極大提升創新效率並降低主體間協作的成本，使創新過程中的合作更加及時高效。另一方面，數據要素價值的充分釋放有助於提升創新迭代的精準性，進一步加速創新成果的轉化應用、優化提升與現實需求的契合性。通過建立數實融合創新模式，打通數字空間與現實空間的連接，降低產業創新試錯成本，並增強創新成果應用成效的可預測性。借助數字化的賦能作用，進一步增強中國產業對未來發展趨勢的預測、規劃與響應，以數字化智能化促進融合化發展和現代化突圍。

