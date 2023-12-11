拓展服務消費升級空間

中評社北京12月11日電／今年以來，消費復甦持續為中國經濟恢復向好注入活力，服務消費擴容提質成為消費結構升級的重要內容。今年三季度，中國GDP同比增長4.9%，最終消費對經濟增長的拉動率達4.65%、貢獻率升至94.84%。值得關注的是，前三季度，中國居民服務性消費支出同比增長14.2%，服務零售額同比增長18.9%。經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，需要持續發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，在重視商品消費的同時，也要看到服務消費正發揮著日益重要的作用。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院社會發展研究所社會政策研究室副主任，副研究員魏國學、中國宏觀經濟研究院社會發展研究所副研究員魏義方文章表示，服務和商品是消費的一體兩面，探尋消費新增長點時一個都不能少。服務消費快速興起成為消費轉型的主要方向。今年前三季度，社會消費品零售同比增長6.8%，服務零售額同比增速則比其高出12.1個百分點，服務性消費占居民消費支出的比重增至46.1%，比2022年同期上升兩個百分點。服務消費熱度不斷上升，今年9月份，在全國居民消費價格同比持平的情況下，服務價格上漲1.3%。服務消費收入彈性較高，隨著居民收入水平提高而逐步替代商品消費，發達地區和城市有望率先形成體育休閑、托育養老、文化旅遊等服務消費新增長點。同時，商品消費結構性增長空間依然較大，城市中高收入群體對個性化、品牌化的高質量商品消費仍會增長，另外農村商品消費增長空間也比較大。



文章指出，消費轉型路線及新增長點日漸清晰，要更快更好釋放消費潛力，亟需更高水平的供需匹配，尤其是發揮服務消費的重要作用。在全球產業版圖中，製造業比較優勢突出，依然是中國競爭力的重要源泉。2022年，中國製造業增加值占GDP比重為27.7%，占全球製造業增加值比重近30%，製造業規模連續13年居世界首位。今年以來，全球主要經濟體遭遇通脹、加息，經濟下行，中國製造業出口面臨一定壓力，擴大國內消費的緊迫性更強。在供給側，中國供給優勢仍在商品製造，服務供給質量和效率有待提高；在需求側，發達地區和城市中高收入群體消費熱點開始由商品向服務轉型，對中高端商品和服務的消費需求也較大，農村居民和城市低收入人群對普通商品的邊際消費傾向較高，但收入水平及增速需要進一步提升。



有鑒於此，要牽住服務消費這個“牛鼻子”，系統促進“就業—收入—消費”循環。優先以質量提升擴大服務消費。促進生活性服務業發展，引導各地制定生活服務設施配建規劃，推動傳統中小型百貨商場和社區服務中心整合便利店、菜店、餐飲、家政、維修等消費服務功能，為居民提供一站式生活服務。支持托育、養老、醫療、文化、體育等重點領域高質量發展，鼓勵發展服務消費新業態、新模式、新場景，激發消費活力。加強服務業質量監管，保障人民群眾享有高品質生活。強化服務業就業增收功能，擴大旅遊、文化、體育等生活服務消費並創造就業。支持生產性服務業增加優質就業崗位，推動信息傳輸、物流、研發檢驗、貿易等創新發展，創造高質量崗位。優化營商環境，降低服務業發展成本，延續中小企業紓困政策，改善服務業企業用工預期。







