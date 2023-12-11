中評鏡頭：木柵貓空俯瞰大台北　品茶看夕景

在貓空品嘗咖啡、茶，能夠一覽台北盆地白天、夕景、華燈初上3種不同風情的美景。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）台北市貓空一直是海內外遊客喜愛一遊之地，從動物園搭乘貓空纜車上山只要20分鐘，就能悠閒品茗、俯瞰台北盆地美景，馬英九基金會在2023年7月邀請大陸5校37位師生團訪台時，也曾安排陸生團到訪貓空品茶用餐、俯瞰北市夜景。其中，貓空的“龍門客棧”是最熱門的景觀餐廳，也是許多老饕追尋美食之地。



龍門客棧曾獲“台北十大夜景美食餐廳”稱號，中西式餐點、下午茶、單純喝茶、招牌桶仔雞，都能在此點得到，且貓空聞名的特產茶葉也會隨著入菜，即便是吃重口味菜餚，也能咀嚼出清淡茶香，包括包種茶鱈魚、鐵觀音茶蝦、龍門控肉鐵觀音刈包、茶葉炒飯、鐵觀音茶雞湯、鐵觀音小饅頭等，都是遠近馳名的美食佳餚。



滿足飢腸轆轆的食慾後，也可以散步10分鐘，走到“貓空閒”咖啡，點杯咖啡就能拉張座椅倚著，慵懶地俯瞰台北盆地與101大樓美景，只要從下午坐到晚上，就能一覽白天茶樹梯田、夕陽西下、華燈初上等3種不同情懷的台北美景。



貓空的地名由來，頗為有趣，當地指南大坑溪河床有許多河流擾動砂石、打擊淘空河床成為大小不一的坑洞，這些坑洞學名叫做“壺穴”，其中，有一說法是當地人發揮想像力，覺得頗像貓腳印，於是以閩南語謂之“貓空”，而空即洞之意；另一種說法則是閩南語的淘與洞，發音近似閩語的貓與空，而當地人把這些壺穴稱做“淘洞”，後人便拿近似音的“貓空”來當作地名。



搭乘貓纜上下山，也可欣賞指南山下台北盆地的景致，從山下的動物園站直至山頂的貓空站，全程僅要20分鐘；另外，若貓纜太多人搭乘需久候，也會有計程車司機攬客拚車一起上下山，每人收費單趟僅需新台幣75元，非常方便。