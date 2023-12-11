中評關注：侯康配和小雞加成效應　柯陷困境

侯友宜和各地小雞的聯合造勢都展現強大的動員力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）2024大選倒數33天，隨著進入選戰實打實的肉搏戰階段，將影響藍綠白三足鼎立的選情變化。其中，中國國民黨的侯康配搭配全台共17場大造勢，加上各地小雞、“立委”選將超過200場的聯合造勢，加成效應顯著，是藍白破局後讓侯康配成功撐住，甚至是協助整體選情、支持度往上衝，穩住第二，緊咬民進黨賴蕭配的關鍵因素。



對照民眾黨柯文哲和副手吳欣盈的柯盈配，氣勢一消一長的比較下，柯文哲更像是在藍白破局後陷入另一種困境，只能靠僅有的空戰、製造議題效應來維持住基本的年輕支持度，也就是所謂不確定性非常高的空氣票。是藍白各選各之後的最大不同處以及分水嶺。



以10日國民黨新北中和“立委”候選人張智倫和侯康配的聯合競選總部造勢為例，一場地方單區的造勢湧進超過3000位支持者，展現了地方組織動員實力，這在北部都會區的選舉可能非必要條件，但愈往中南部走，重要程度漸增，更是能展現小雞和母雞的共同造勢最大優點和機會。



加上10日晚上侯康配在後山花蓮和藍委傅崑萁的聯合造勢，更是展現超強動員力，喊出現場超過5萬名鄉親相挺，氣勢驚人。



這是在藍白破局後，國民黨最先表明立場，祭出禁止柯文哲幫藍營“立委”選將站台令的最主要原因，即便外界評估，少了柯的站台，有7到10席的藍綠激戰選區的藍營“立委”席次可能有危險，也甘願冒這風險，目的就是避免讓柯搭上藍營小雞造勢的順風車，無成本就可增加自己的聲勢。



攤開柯文哲這段時間的行程可以發現，民眾黨僅有11位區域“立委”選將，這11人不可能天天輪流辦造勢，就讓柯似乎真有走不出去的窘境，除了偶爾陪同小雞掃市場，其他就是零星辦廟口開講或者小型宣講會，最多的就是柯陣營的直播，加上和不分區“立委”候選人一起開記者會打議題戰等，希望維持選戰競爭力，留住年輕支持者的熱度。



當然，藍營可能因此遭質疑只剩守住基本盤功能，能拓票的空間不夠大，白營則是要面對年輕支持者容易轉投的不確定性高風險。但在三足鼎立的選局中，確保能票票入匭的組織票可能才是穩定中求取獲勝的重要基礎，而這正好是侯康配目前能明顯贏過柯盈配的最大利基點，但對上有更大基本盤的綠營，侯康要打敗賴蕭，真的就要看中間選民有多想要政黨輪替了。