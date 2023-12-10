花蓮造勢五萬人力挺　侯康配承諾迎來陸客

侯康配10日晚在花蓮大造勢。（侯辦提供） 中評社花蓮12月10日電／中國國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康10日晚到花蓮和黨籍“立委”候選人傅崐萁聯合大造勢，現場湧入超過5萬名支持者，氣勢驚人。侯友宜表示，民進黨執政，答應要給花蓮的支持都沒有實現，他如果當選，將實現花蓮交通路網的夢，並讓兩岸和平穩定，迎來陸客而非戰機，讓兩岸共融共好。趙少康則分享陸客來台觀光小故事，提到陸客稱讚台灣觀光區洗手間比大陸乾淨，這就是最好的“統戰”。



這場大造勢除了侯康配和傅崐萁外，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚，原住民“立委”候選人黃仁、鄭天財、孔文吉等皆到場支持。大進場時，侯康配逐一和支持者握手，花了超過10分鐘才走到台上，現場氣氛熱烈。



侯友宜致詞時，大打“交通牌”，他說，民進黨執政，答應要給花蓮的支持都沒有實現，蘇花改講了這麼久，至今環評還沒做，也沒有動工，另外，花蓮縣長徐榛蔚在2017年擔任“立委”時，所提的花東快速公路建議也遭民進黨反對，時任“立委”的蕭美琴也反對，他承諾，如果當選，將實現花蓮交通路網的夢。



由於花蓮以觀光產業為主，侯友宜說，近幾年因為民進黨不對話，導致陸客不來，他若當選，一定讓兩岸和平穩定，迎來的是陸客、不是戰機，會重啟兩岸和平，讓兩岸經濟互相交流，讓兩岸共融大家共好。



趙少康則表示，自己過去在花蓮當兵，只要回到花蓮就感到非常親切，而在進場時更感受到花蓮鄉親滿滿的熱情，手都快被拉斷了，代表大家心中充滿對政黨輪替的期待，盼望著政黨輪替，台灣及下一代才有希望。並表示，花蓮所倚重的觀光業在民進黨執政下相當慘重，未來侯友宜、趙少康當選，一定開放觀光、鼓勵觀光客到台灣來消費，不只發展經濟，更促進兩岸互相的理解。



馬英九說，蘇花改在他任內，從開始推動到動工只花了2年8個月，從核定可行性評估到動工，更衹有11個月，這就是效率的展現，反觀民進黨從2019年11月就宣布興建蘇花安，但到現在環評沒送審、預算沒編列，毫無效率；更不用說民進黨執政，內政、外交、經濟、兩岸都明顯倒退，民主尤其受到壓制，因此一定要下架民進黨。



朱立倫呼喊，花蓮今天展現出有史以來空前的大團結，為的不是個人，而是為了“中華民國”、台灣及下一代。在僅剩的三十余天，懇請大家把力量擴散出去，並集中每一張選票，“總統”團結支持侯友宜、趙少康，“立委”全力支持傅崐萁，讓他在“立法院”為花蓮拚建設，不分區則投給肯戰且專業的名單，讓國民黨團結勝選。