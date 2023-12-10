蔡英文“立委”助選強調兩岸分歧要和平解決

蔡英文替蘇系“立委”張宏陸助選。（照片：民進黨提供） 中評社台北12月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文假日仍努力幫“立委”輔選，她今天幫蘇系“立委”張宏陸、吳秉叡助選。她提到希望2024繼續蔡英文路線，繼續支持“賴蕭配”。她也提到，兩岸分歧一定要用和平的方式解決，這是全世界的共識，因為台灣很重要，因為台灣的民主是最好的民主之一，是民主的標竿，守護台灣的民主，就是守護全球的民主。



蔡英文到新北市板橋江子翠替張宏陸助選提到，台灣的GDP，從2016年的新台幣17.5兆，今年預計會超過23兆。還有看到股市，從2016年的8131點，到現在超過1萬7千點，我們已經翻倍成長，而且已經超越香港了。



她強調，歷來“總統”都想做一件事，就是買潛水艦或是自己做潛水艦，都沒有成功。但是，近來我們第一艘潛艦“海鯤號”原型艦，已經下水，還有“勇鷹號”新式高教機，也已經交機22架。就是因為我們有能力強化“國防”改革、推動“國防”自主，要確保和平，就要有自我防衛的決心跟能力。



蔡英文說，台灣的半導體還有許多重要零組件，是全世界供應鏈中最重要的，如果台灣有天沒有辦法供應，全世界產業的生產要停下來，這是很嚴重的事情。



她也說，如果台海發生事情，很多航道沒有辦法有貨船經過的話，全世界經濟有一半會受到影響。台灣非常重要，全世界都在看這次選舉，看這次選舉台灣人做什麼決定，是繼續走對的路，還是要改變主意？全世界都在看，台灣會不會繼續加強“國防”，讓民主更好，讓經濟更蓬勃來加速經濟的發展。這就是台灣對世界的貢獻，也是台灣對世界重要的所在。



她強調，我們繼續走蔡英文路線。要走蔡英文路線，最好的搭檔一定是賴清德、蕭美琴。



蔡英文替吳秉叡助選提到，吳秉叡是她的學生，也做過前“行政院長”蘇貞昌機要秘書。



她表示，在野黨說她債留子孫，我跟大家說，我們是史上還債最多的政府。從我做“總統”到現在，已經還債還了7960億，明年也編列預算，要還1150億。



她強調，“我沒有債留子孫”，她剛當“總統”的時候，負債比是32.9%，現在是27.1%，世界上經濟發展穩定、很好的國家，很少有國家負債比這麼低。蔡英文沒有債留子孫，我們投資未來，投資未來子孫。為什麼她可以做到這些？因為她有“國會”支持。



蔡英文表示，世界上架台灣，在野黨卻說要下架民進黨。但是，他們要上架的，是重啟服貿，是開放對岸勞工來台灣，是接受帶著“一國兩制”陰影的“九二共識”。這不只影響我們的就業機會，更會侵蝕我們民主自由的生活方式。



她說，2014年，吳秉叡就知道，服貿如果通過，會對台灣影響很大。所以他為了阻擋國民黨通過服貿，他和蕭美琴，在“立法院”門口，絕食抗議，三天沒有吃飯。如果讓國民黨“總統”勝選、“國會”過半，再加上他們有14個執政縣市，他們的主張就會一一實現，台灣更會失去平衡的力量，我們就沒辦法繼續“上架台灣”，會變成“架空台灣”。