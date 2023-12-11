段心儀：“無恥課綱” 召喚出百萬流量

中華語文教育促進協會秘書長段心儀（中評社資料圖） 中評社北京12月11日電／中華語文教育促進協會秘書長段心儀日前表示，台灣北一女區桂芝老師日前控訴“回首愈走愈黑的教改路”，一天內線上流量已近百萬，讓蔡政府不得不回應，且同時發動側翼反擊，因為打到痛點。



段心儀說，區老師指出教改25年來，學生、老師、教育力三輸的現狀，更直指台灣政治最大的問題是“意不誠，心不正”，竟在中國全面崛起的此刻，自宮自殘，放棄自身繼承的最悠久而美好的文明，讓台灣孩子們因錯誤的教育政策，失去繼承祖先強大文化的知識與能力。最讓“高官”及“專家”跳腳的一段話是：“刪掉了顧炎武的‘廉恥’，學生們不再有機會思考為什麼‘士大夫之無恥是謂國恥’，不再能理解‘恥，是清清白白的辨別’，再加上日常新聞中不清不白的廟堂小丑個個吃香喝辣，耀武揚威，年輕學子怎麼能不是非錯亂，價值混淆呢？所以108課綱就是個‘無恥’的課綱。”但，這不是事實嗎？近年來，蔡政府一連串貪污、腐敗、性騷擾等離譜事件，都在佐證區老師的說法。



段心儀表示，王必勝、許朝程“小三”事件，讓“衛服部”成了“桃花部”。事發後，王必勝由疫情指揮官升任衛福部政務次長，許朝程也得到部長薛瑞元力挺，說他“公務表現主動積極，（偷情）因屬私人事務，不會另有處置。”這在講究“士大夫之無恥是謂國恥”的時代，絕不可能。但薛瑞元說來卻臉不紅氣不喘，不就是欺負綠色選民衹有投票慣性，沒有“清清白白辨別是非”的能力嗎？如果能洗腦下一代，使其都失去分辨是非的能力，豈不永遠執政？

