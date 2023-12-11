左正東語中評：美學者對賴提出非常強烈預警

台灣大學政治系教授左正東。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月11日電（記者 楊騰凱）針對美國三位智庫學者葛來儀等人日前聯合撰文籲民進黨賴清德若當選應凍結“台獨黨綱”，台灣大學政治系教授左正東向中評社分析，這篇文章透露非常強烈的預警訊號，表達了美方智庫學者對賴清德的疑慮，擔心台海有風險，才希望賴採取更積極的行動讓北京、華府都安心。



左正東表示，這篇文章和美國總統拜登不支持“台獨”的立場相互呼應，但比所謂的不支持“台獨”更往前走了一步。



美國《外交事務》（Foreign Affairs）期刊日前刊登美國智庫戰略與國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀、康奈爾大學政治學教授白潔曦、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生三位專家的文章，呼籲民進黨賴清德若勝選，應考慮凍結“台獨黨綱”。



這篇文章被提出後，是否有美中共管“台獨”的意味？



左正東表示，美中共管“台獨”是2008年以前曾經出現的情況，當時民進黨陳水扁政府越來越走向“台獨”的路線，不僅引起大陸強力的反對，也引起美國的不安，這當然就使得美國與中國大陸在壓制“台獨”這件事情上有了交集，或是說有了共同的利益。現在情況其實是一種預警，還沒有到所謂的共管“台獨”，而是對於可能的“台獨”路線提出警告，這是針對賴清德曾經說自己是“‘台獨’工作者”，如果賴清德當選，那他是會維持現狀還是走向“台獨”？還是很多人是有疑慮的。

