中評關注：兩選區艱困　綠保高雄8席有難度

賴清德、蕭美琴昨天南下高雄連跑5場助選。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）藍綠陣營昨天在高雄造勢拼場，賴清德與蕭美琴兩人分頭各連跑5場造勢替高雄“立委”候選人助選，國民黨台北市長蔣萬話也跨過淡水河深入南台灣到高雄助選。賴蕭配積極替高雄“立委”候選人助選，希望保住目前的8席全壘打，但根據實際選情來看，第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）以及第三選區（左營、楠梓）等2個選區可能會有點艱困，這不只是考驗“賴蕭配”在高雄得票，也是考驗現任高雄市長陳其邁的輔選與動員力量。



國民黨蔣萬安是藍軍明日之星，民進黨陳其邁也積極經營未來，兩人都是接班隊伍的領頭羊。藍綠陣營昨天在高雄造勢，除了看“賴蕭配”動員能量，拉抬“立委”候選人，也觀察到未來藍綠的政治接班人有拼場意味。蔣萬安走出台北市，南下輔選藍營“立委”候選人，為自己累積政治能量；而陳其邁9日也離開高雄市，北上到新北市“立委”蘇巧慧選區，參加歌唱活動，蔣、陳兩人都在測試政治水溫。



不過，陳其邁必須要努力維持高雄8席“立委”全上的成績，以目前的政治情勢與各選區提名狀況，可能有點難，無法力保目前高雄8席全拿的佳績。



蔣萬安昨天輔選的第六選區“立委”候選人陳美雅，就被認為有機會贏。這個選區原本是綠營“立委”趙天麟尋求連任，但因為爆發與陸籍女子婚外情退選，黨內緊急提名才加入民進黨不久的高雄市議員黃捷，該選區還有獨派大老郭倍宏參選。綠營分裂之下，加上趙天麟的負面新聞，讓國民黨候選人有機會拿下這一席。



黃捷算是陳其邁力挺的人馬，目前高雄市民進黨執政，有利黃捷，加上她才30歲、亮眼外貌，也不惜身穿黑色細肩帶背心，和超短牛仔褲，cosplay《山道猴子的一生》超商妹角色，力拼勝選。



另外一個高雄第三選區（左營、楠梓）也有危機，就是資深、新潮流“立委”劉世芳不參選連任，黨內徵召新系高雄市議員李柏毅參選，但該區一樣有分裂危機。除了曾參與高雄市長補選、國民黨高雄市議員李眉蓁參選。還有麻將最大黨黨主席、前海軍軍是顧問郭璽參選，郭之前大打國民黨外交委員會“立委”馬文君涉及潛艦洩密，當時讓郭聲名大噪。蔣萬安看好這兩個選區，國民黨有一戰空間，昨天也有到這兩個選區替李眉蓁、陳美雅助選。