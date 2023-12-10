公安機關懸賞通緝白所成等緬北果敢電詐頭目

中評社北京12月10日電／據央視新聞：針對當前緬北涉我電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，我公安機關先後對多名電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開通緝，形成強大震懾。近日，在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，遼寧、福建、重慶等地公安機關決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝，堅決打掉犯罪分子囂張氣焰。



長期以來，緬北果敢自治區多個家族犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，針對中國公民實施電信網絡詐騙犯罪活動，公開武裝護詐，危害極其嚴重，人民群眾反映強烈。今年11月，我公安機關對以明學昌為首的家族犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。在緬甸各方的大力配合下，首犯明學昌畏罪自殺，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被緝拿歸案，公安機關正徹查其犯罪事實，將依法予以嚴懲。與此同時，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的3個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大。在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂、不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。



為依法嚴厲打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪，切實維護人民群眾生命財產安全和合法權益，遼寧省大連市公安局決定對白所成、白應蒼（又名李雲晨）、白應蘭（又名李夢娜）進行公開懸賞通緝；福建省泉州市公安局決定對魏懷仁、魏榕（又名陳榕）、魏青鬆（又名楊鬆）進行公開懸賞通緝；福建省龍岩市公安局決定對劉正祥、劉積光（又名李華光）、劉正茂進行公開懸賞通緝；重慶市公安局決定對徐老發（又名徐發啟）進行公開懸賞通緝。



公安機關敦促犯罪嫌疑人白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等10人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。