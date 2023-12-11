亞錦賽閉幕　蔣萬安讚為大巨蛋寫歷史

台北市長蔣萬安於大巨蛋出席亞錦賽閉幕典禮。（照片：台北市政府提供） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）2023年第30屆亞洲棒球錦標賽於12月3日在台北大巨蛋舉行，10日為閉幕典禮，中國國民黨台北市長蔣萬安出席致詞，他表示，感謝主辦單位，也特別感謝滿場的球迷，以實際行動支持台北大巨蛋首場國際賽事，一起告訴全世界這是台灣第一座高規格室內棒球場館，台北已經準備好迎接未來更多的世界級賽事！



台北大巨蛋歷經倡議、籌備、興建過程，耗時長達32年、歷經6名台北市長，2023年終於正式啟用並迎來“2023第30屆亞洲棒球錦標賽”，台北大巨蛋於今年10月20日完工，12月2日啟用。



2023第30屆亞錦賽今天閉幕，中華隊以0比1敗給日本隊，無緣拿到冠軍，蔣萬安昨日晚間出席閉幕致詞特別提到中華隊投手徐若熙，現場民眾一陣尖叫歡呼。



“輸贏都一起，中華隊，我們以你們為榮！”蔣萬安致詞首先恭喜日本隊拿下冠軍，也感謝亞洲各國優秀選手，在這一次為期8天的亞錦賽，帶給球迷朋友精彩表現，比如在超級循環賽中華隊和日本隊迎戰到延長第10局，最後雙雙挺進總冠軍賽，另外還有韓國隊金凡錫在賽事中擊出大巨蛋第一支全壘打，更讓他驚豔的是中華隊徐若熙投手，透過幾場好投寫下大巨蛋的傳奇。

