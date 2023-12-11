快評：當前大陸對台政策　主軸不變亮點突出

中評社快評/台海局勢深受島內政局發展和外部勢力干涉等多重因素影響，總體呈現複雜嚴峻態勢，但大陸始終掌握兩岸關係發展的主導權和主動權。體現在對台政策上，就是主軸不變，亮點突出，成效顯著。正如海協會副會長孫亞夫12月9日在南京大學舉辦的兩岸關係學術研討會開幕式致辭時所說，2023年大陸對台工作積極作為，形成新的鮮明特色。概括而言，至少有三個特點：



第一，堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一前景的方向不變，這是大陸對台政策的主軸，也是全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題總體方略和中央對台工作決策部署的要求。



第二，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，並發布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。這是今年大陸對台灣工作的最大亮點，勢必未來兩岸融合發展產生積極重要的影響。



第三，進一步加強反分裂反干涉鬥爭：一方面，不斷揭露“台獨”分裂勢力分裂行徑的嚴重危險性和危害性，對“台獨”分裂勢力保持強大壓力；另一方面，對美國對中國的圍堵遏制，進行了有理有利有節的鬥爭，迫使美國重申“四不一無意”的承諾，明確表示不支持“台獨”，這有利於鞏固國際社會對一個中國格局的堅持，對“台獨”分裂勢力形成有力的制約。

