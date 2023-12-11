高雄牛博肆火鍋口味獨特　獲旅行社簽約合作

中評社高雄12月11日電（作者 陳雅婷）在高雄市蓬勃發展的美食旅遊行業中，飛行家綜合旅行社與牛博肆溫體牛火鍋日前簽訂“飛牛專案”合作契約書。飛行家旅行社目前有國際機票、高鐵假期、觀光巴士台灣旅遊2人同行1人免費，現在增加該專案，將牛博肆的火鍋美食體驗融入旅遊套餐。簽約見證人高雄市觀光局副局長孫春良讚許這項合作不僅商業上突破傳統，也為高雄火鍋產業美食旅遊文化帶來創新。



飛行家旅行社董事長黃淑霞表示，我們一直追求為顧客提供獨特且全面的旅遊體驗。融合牛博肆溫體牛火鍋的特色，既豐富了我們服務範疇，也讓客戶享受高雄特有的美食盛宴。



以新鮮直送溫體牛肉及精心熬製雙湯頭標誌“產前產後、術前術後、學前學後”聞名的牛博肆，已成高雄火鍋產業美食的亮點。店長林千畬說：飛行家旅行社的專業及廣泛客戶基礎，協助我們將在地佳餚傳播給更多遊客，尤其是香港澳門地區。我們將提供獨特雙湯頭溫體牛火鍋套餐，以回饋旅行家客戶。



這次合作的一大亮點，在於飛行家旅行社購入1800套的牛博肆飛牛套券，並將其整合入旅遊套餐，為遊客提供全方位的高雄火鍋探索之旅。如此一來，旅行社不僅豐富了產品線，亦為高雄旅遊業注入新動力。林千畬預計，這項合作可以為牛博肆帶來180萬營收；有望為高雄帶來千萬元產值。



此外，這次合作獲得觀光署整合的觀光巴士業者支持，願意優先推廣高雄作為旅遊目的地，將觀光客往高雄送。該次旅遊與美食的結合，可為客戶提供更多元豐富的選擇，成為推動地方經濟和文化發展的重要一環。預計此舉將吸引更多海內外遊客，進一步促進高雄旅遊經濟。



高雄市觀光局副局長孫春良代表觀光局見證這次簽約致詞說，高雄本來就有好山好水，交通相當便利。期待高雄火鍋產業能透過在海外很有行銷能力的飛行家旅行社，為高雄帶來更多的海外觀光客。孫春良說，這次雙方合作，顯示了飛行家旅行社與牛博肆之間合作的潛力，必能為高雄的旅遊與美食文化注入新活力。對愛好旅遊與尋求火鍋美食體驗者而言，這無疑是激動人心的好消息。

