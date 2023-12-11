以科技金融助力中小企業創新發展

中評社北京12月11日電／黨的二十大報告提出，要強化企業科技創新主體地位，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，營造有利於科技型中小微企業成長的良好環境，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合。習近平總書記指出，要積極營造有利於創新的政策環境和制度環境，對看准的、確需支持的，政府可以採取一些合理的、差別化的激勵政策。要改善金融服務，疏通金融進入實體經濟特別是中小企業、小微企業的管道。



積極強化科技信貸服務能力建設，提升中小企業科技信貸可得性



羊城晚報發表廣州市社會科學院科技創新研究所劉曉麗文章表示，資金問題是當前中小企業發展所面臨的三大問題之一，而信貸成本高是最為突出的資金問題。習近平總書記也強調，要健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系，更好地滿足人民群眾和實體經濟多樣化的金融需求。廣州可從知識產權質押融資、科技投貸聯動、科技信貸產品創新等方面進一步強化科技信貸服務能力建設，提升中小企業科技信貸可得性。



（一）加快推進知識產權質押融資



加快出台知識產權質押評估實施細則，明確知識產權質押評估技術規範。引進具有權威性的高資質知識產權評估機構，建立健全知識產權評估、轉化機制。支持金融機構積極探索中小企業商標質押、專利許可收益權質押、集成電路布圖設計質押等新模式，對企業的專利權、商標專用權、著作權等相關無形資產提供組合融資。



（二）積極開展科技投貸聯動探索



依托相關政府基金、廣州市科技型中小企業信貸風險損失補償資金池，在依法合規、風險可控的前提下，探索允許銀行機構設立具有投資功能的子公司，與銀行信貸資金進行嚴格分離。鼓勵銀行機構加強與證券公司、私募股權基金、信托公司等的合作，為企業提供投貸聯動解決方案。支持銀行金融機構與創業投資、產業投資基金等組成投貸聯動戰略聯盟，開展投貸聯動試點。



（三）創新科技信貸產品與服務



逐步擴大科技信貸創新產品規模與種類，支持銀行機構開展小額信用貸款、股權貸款、選擇權貸款、知識產權質押貸款等新型信貸業務。充分發揮“中小融”“粵信融”“信易貸”等平台作用，推動銀行相關科技信貸產品“上平台”，提高銀企對接效率。鼓勵開展科技金融服務創新，拓展銀企、銀證、銀保合作領域，搭建政銀企合作平台，支持銀行機構與小額貸款公司、中小企業信用擔保機構開展合作。



持續發揮政府引導基金作用，引導更多社會資本支持中小企業



文章介紹，習近平總書記明確提出，我們要創新投資和融資模式，推廣政府和社會資本合作，建設多元化融資體系和多層次資本市場。他還強調，要發揮政府投入的主體和主導作用，發揮金融資金的引導和協同作用。廣州可在現有基礎之上持續發揮政府引導基金作用，引導更多社會資本支持中小企業創新發展。

