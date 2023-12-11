瞄准現代化大農業主攻方向

中評社北京12月11日電／習近平總書記在主持召開新時代推動東北全面振興座談會時指出，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化。要踐行大食物觀，合理開發利用東北各類資源，積極發展現代生態養殖，形成糧經飼統籌、農林牧漁多業並舉的產業體系，把農業建成大產業。





農業穩了，糧食和重要農產品供給有可靠保障，才不會在吃飯問題上看別人臉色。農業強了，質量效益競爭力不斷提高，農民就業創業增收渠道才更廣闊。發展現代化大農業既有當下的緊迫性，更有長遠的戰略性。要以夯實糧食安全為首要任務，以多元化食物供給體系來拓展產業邊界，以塑造全產業鏈來提升競爭力。





把農業建設成為大產業，首先要把飯碗牢牢端在自己手裡。農業要強，首要的是糧食保障能力要強。儘管我國口糧安全有保障，但糧食供給仍然總量不足、結構性矛盾突出。





當前，全國農業科技進步貢獻率達到62.4%，農作物良種覆蓋率超過96%，農作物耕種收綜合機械化率超過73%，為現代化大農業注入強勁動能。從新型經營主體看，全國有超過400萬個家庭農場、222萬家農民合作社。從服務主體看，有超過107萬個農業社會化服務組織。下一步，要持續挖掘兩大主體潛力，不僅在數量和布局上完善，更在質量和帶動力上精進，通過聯農帶農機制，有機銜接小農戶和大農業。



