促進沿江產業優化布局有序轉移

中評社北京12月11日電／近日召開的中央政治局會議強調，要統籌抓好沿長江產業布局和轉移，更好聯通國內國際兩個市場、用好兩種資源，提升國內大循環內生動力和可靠性，增強對國際循環的吸引力、推動力。





長江經濟帶發展戰略是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略決策。實施近8年來，長江經濟帶發展質量穩步提升，發展態勢日趨向好。當前，我國發展不平衡不充分問題仍然突出，推進高質量發展還有許多卡點瓶頸。長江經濟帶橫跨我國東中西三大區域，人口規模和經濟總量占全國一半，有基礎、有責任也有能力，在服務和融入新發展格局中展現更大作為，在引領全國經濟高質量發展上實現更大突破。





堅持把科技創新作為主動力，將長江經濟帶的科研優勢、人才優勢轉化為發展優勢。長江經濟帶是我國重要的製造業基地和創新策源地。這裡集中了全國三分之一以上的高等院校和科研機構，擁有全國一半左右的兩院院士和科技人員，各類國家級創新平台500多家，初步形成了一批創新引領作用顯著的中心城市。沿江省市要積極布局新領域新賽道的引領性技術攻關，大力推動產業鏈供應鏈現代化，接續實施增強製造業核心競爭力行動，培育壯大先進製造業，加快發展戰略性新興產業和未來產業，促進數字經濟和實體經濟深度融合，推動優勢產業延鏈、新興產業建鏈。





堅持把產業綠色轉型升級作為重中之重，加快培育壯大綠色低碳產業。綠色是長江經濟帶的底色，當前長江流域生態環境保護和高質量發展正處於由量變到質變的關鍵時期，要協同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極發展綠色技術、綠色產品，提高經濟綠色化程度，增強發展潛力和後勁。





進一步推動長江經濟帶高質量發展，還要加強產業鏈協同合作，促進產業有序梯度轉移。長江經濟帶覆蓋11省市， 資源、環境、交通、產業基礎等發展條件差異較大，上中下游間經濟社會發展不平衡問題仍然突出。在產業發展上，沿江省市既要各展優勢，又要協同發展、錯位發展、聯動發展。統籌抓好沿江產業布局和轉移，優化重大生產力布局，引導資金、技術、勞動密集型產業從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉移。近年來，沿江產業轉移工作取得積極成效。例如，前三季度重慶沿江承接產業轉移示範區承接東部產業轉移項目292個，協議總投資達3259.7億元。未來，沿江地區還要積極探索多種形式的產業轉移合作模式，推動加快形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。





建設現代化產業體系，要堅持開放合作，在全球市場中提升產業競爭力。長江經濟帶具有橫貫東西、承接南北、通江達海的獨特優勢，沿江省市要在國內國際雙循環相互促進的新發展格局中找准各自定位，積極推進高水平對外開放，努力在新一輪全球科技革命和產業變革中贏得先機、掌握主動。



來源：經濟日報 作者：金觀平

