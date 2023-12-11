搶抓新一輪產業變革機遇

中評社北京12月11日電／黨的十八大以來，河南深入貫徹習近平總書記關於新型工業化的重要論述，把製造業高質量發展作為主攻方向，搶抓新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，構建符合河南實際的現代化產業體系，加快由製造大省向製造強省邁進，走出了一條體現河南特色、彰顯大省擔當的新型工業化發展路徑。





河南省始終堅持把創新擺在發展的邏輯起點，從打造中西部創新高地到建設國家創新高地和重要人才中心，再到爭創國家區域科技創新中心，創新驅動發展戰略一以貫之。河南突出依托產業鏈布局創新鏈，構建市場驅動、需求導向、企業主導的創新體系，以省實驗室、製造業創新中心、產業研究院、中試基地、工業設計中心等為支撐的創新格局加速重塑。同時，支持龍頭企業牽頭組建新型研發機構，推動規上工業企業研發活動全覆蓋，加快新舊賽道轉換，在新裝備、前材料、新能源以及生物醫藥、先進計算、人工智能等新賽道上加速趕超，並取得明顯成效。





河南省加快培育優勢產業，持續鍛造產業長板，從聚力發展六大高成長產業到打造五大製造業，再到培育28條重點產業鏈，打造帶動產業結構優化升級的主引擎，其內在邏輯是立足發展基礎、順應發展趨勢，對優勢產業進一步聚焦與細化。目前，河南持續在裝備、食品、新型材料等領域深耕，依托傳統產業培育新興產業，特色細分行業競爭優勢明顯，為製造業高質量和新型工業化持續注入新動能。





河南省持續推進產業集群培育，從重點布局180個省級產業集聚區到著力打造184個省級開發區，培育了一批高品質產業發展載體，形成了承載新型工業化的主陣地，以群聚鏈，延鏈強鏈，支撐打造了一批在全國具有較高辨識度和競爭力的優勢集群和標誌性產業鏈，提升了河南優勢產業鏈整體競爭力。





接下來，河南省要準確把握推進新型工業化的戰略定位、階段性特徵以及面臨的環境條件變化，立足產業基礎，發揮比較優勢，聚焦製造業高質量發展，努力在推進新型工業化中闖新路、挑大梁。





來源：經濟日報 作者：趙西三（河南省社會科學院數字經濟與工業經濟研究所副所長）

