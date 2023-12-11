打開消費空間 激活消費潛力

中評社北京12月11日電／都市街巷的飲品店裡，三五友人圍爐而坐，在煮茶的煙火氣中度過閑暇午後；在社交平台，購買什麼品牌的羽絨服更有性價比，成為人們討論消費選擇的新熱點；熱糖炒栗子茶、熱桂花米釀，飲品店推出的季節特色熱飲，引發著排隊購買的熱潮……



業已嚴冬，雖然多地降溫降雪，不同行業展現出的冬日“暖經濟”卻正在我國持續升溫。不僅是多個行業，在不同地域，多樣的消費業態也在迸發活力。在北方，長白山等冰雪資源豐富的地區，節慶、研學、滑雪等冰雪旅遊項目，以及適時推出的旅遊消費補貼，吸引了全國乃至世界各地滑雪愛好者來到這裡欣賞北國風光，暢享滑雪樂趣。放眼南方，海南的多個市縣趁著“越冬”旅遊的契機，讓遊客在文藝演出、體育賽事等冬季主題活動中，感受歡樂溫暖的游玩氛圍。寒冷冬日裡，人們仍然可以感受到各地消費市場的火熱。



這個冬季的消費熱度，也是我國消費持續回暖、經濟發展長期向好趨勢的體現。從國家統計局發布的數據可見，前三季度，我國社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%。商品零售305002億元，增長5.5%；餐飲收入37105億元，增長18.7%。全國網上零售額108198億元，同比增長11.6%。我國消費新業態持續活躍，市場活力不斷迸發，居民消費需求正在不斷釋放。



向好的數據，意味著我國經濟發展的強大韌性，也要看到，目前我國居民消費潛力仍然受到一些制約，居民消費意願、消費能力仍有較大提升空間。面對巨大的消費潛力、超大規模市場，各地正進一步打通消費渠道、創造消費熱點，同時加速暢通“雙循環”，拉動經濟進一步發展。



在一些城市，國際消費中心城市建設作為引導和帶動消費的重要舉措，正如火如荼。2021年7月，經國務院批准，上海、北京、廣州、天津、重慶五個城市率先開展國際消費中心城市建設。其後，深圳、武漢、長沙、鄭州、西安、杭州等地也紛紛出台相關規劃和方案。國際消費中心是現代國際化大都市的核心功能之一，是全球消費資源的集聚地，是一國乃至全球消費市場的制高點，是國際消費發展的風向標，普遍呈現國際知名、城市繁榮、商業活躍、到達便利、消費舒適、區位優越等特徵，具備豐富多元的消費供給、宜人便捷的消費環境、完善有序的消費制度、領先的經濟文化地位等關鍵要素。

