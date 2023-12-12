中評編譯：第三場衝突 南美戰爭也要爆發？

12月3日，委內瑞拉就與圭亞那爭端領土歸屬問題舉行公投 中評社香港12月12日電（記者 樂國平編譯）繼俄烏衝突及巴以衝突後，南美國家委內瑞拉和圭亞那圍繞石油儲量豐富的爭議領土的爭端愈演愈烈，外界擔憂第三場嚴重地區衝突將在南美洲爆發。對此，印度記者維傑·普拉沙德 (Vijay Prashad)12月5日在歐亞評論網上發文，揭示了委圭兩國爭端背後的西方石油資本黑手，特別是埃克森美孚石油公司煽風點火，他還表示，西方石油資本損害的是委圭兩國的共同利益。以下是原文編譯：



2023年12月3日，委內瑞拉大量登記選民就與鄰國圭亞那有爭議的埃塞奎博地區歸屬問題舉行公投，幾乎所有投票者對這五個問題都同意該地區是委內瑞拉領土。委內瑞拉總統馬杜羅說，今天唯一的贏家是委內瑞拉的主權。他還表示，主要輸家是埃克森美孚石油公司。



2022年，埃克森美孚實現利潤557億美元，成為全球最富有、最強大的石油公司之一。埃克森美孚等公司對世界經濟和擁有石油儲備的國家行使著過分的權力，它的觸角遍及世界各地，從馬來西亞到阿根廷。



很明顯，投票的委內瑞拉人清楚地知道他們投票的目的是什麼：並不是反對圭亞那這個人口剛剛超過80萬的國家，但他們投票支持委內瑞拉主權，反對埃克森美孚等公司。這次投票的氣氛雖然有時會受到委內瑞拉愛國主義的影響，但更多的是希望消除跨國公司的影響，允許南美洲人民解決他們的爭端並分享他們的財富。



1998年，查韋斯贏得委內瑞拉總統選舉後立即表示，國家的資源（主要是石油）必須掌握在人民手中，而不是掌握在諸如埃克森美孚石油公司之類的手中。“石油是我們的”是他當時的口號。從2006年起，查韋斯政府開始了以石油為中心的國有化周期。大多數跨國石油公司接受了石油行業監管的新法律，但有兩家公司拒絕：康菲石油公司和埃克森美孚公司。兩家公司都要求數百億美元的賠償，儘管國際投資爭端解決中心（ICSID）2014年裁決委內瑞拉只需向埃克森美孚支付16億美元。

