藍拚“立委”過半逆轉新北等4區　綠搶藍票倉

侯友宜與盧秀燕、韓國瑜三人一同牽起顏寬恒的手造勢。（中評社 資料照） 中評社台北12月11日電／2024選戰倒數，藍綠拚執政也拚“立院”過半，中國國民黨評估若選情勢頭好，不衹有望藍白過半，也有單獨過半機會，關鍵主戰場將是國民黨大選候選人侯友宜的本命區新北，再收復桃園、台中失土。有執政包袱的民進黨則主力護盤台中以北，粗估能拿下50席，只要再從全台15個激戰區中搶下7席，就有望在“立院”繼續過半。



根據《中時新聞網》分析報導，目前“立委”席次共113席，73席區域“立委”中國民黨占23席、民進黨46席，泛綠4席；藍綠各擁13席不分區“立委”。國民黨內輔選人士指出，藍軍士氣被帶起後，有4區可望逆轉勝，另有12區激戰膠著，若能全部拿下，區域最高可拿下39席，加上原住民3席，不分區只要15席以上，就能取得57席單獨過半。



國民黨針對原本選區就偏藍，且民進黨有接班、分裂參選的選區搶攻，僅管外界大多分析三黨不過半，但隨著民眾黨支持度消風，也讓藍綠兩黨都有一拚單獨過半的可能。



民進黨盤點全台有15選區陷入55波激戰，將成選戰最後輔選主力。若不分區以12席為基準，加上38席區域維持領先，可望拿下至少50席，距離“國會”過半只剩7席，只要全力在激戰區突圍，即可延續完全執政。



《美麗島電子報》11月不分區“立委”政黨票民調，結果顯示國民黨獲得33.2%，民進黨29.6%，民眾黨13.3%，照此估計“立法院”不分區席次為國民黨15席、民進黨13席、民眾黨6席。



區域“立委”部分，藍營評估拿回4區機會相當高，主要是本來屬性偏藍的選區，分別是基隆市、新北第八選區（中和）、台北第四選區（港湖）及台東縣。另有12選區藍綠戰況拉鋸。國民黨人士認為，若選舉最後關頭藍軍士氣能帶起來，靠一股勢就能讓很多席過關，像是宜蘭縣及高雄第三選區（左楠），高雄第四選區（鳳山）也有希望。

