社評：“雙向奔赴”的兩岸融合發展在東莞

台商大廈是東莞地標性建築，也曾是東莞第一高樓（中評社圖片） 中評社香港12月12日電（評論員 林艷）今年是莞台融合發展35周年，也是國務院批覆同意出台《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》之年，中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞採訪報導。期間，實地走訪了學校、醫院、企業、協會及政府部門並專訪了有關負責人，還舉辦了“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。此行不僅令中評青年東莞訪問團震撼於莞台各領域融合之深，更感歎於“東莞模式”正是兩岸融合發展“雙向奔赴”的典型案例。



第一，東莞在兩岸融合發展中敢為人先，角色獨特，是“雙融合”的試驗區與示範區。



長期以來，東莞因其獨特的地理區位優勢以及深厚的兩岸交流合作基礎，在兩岸融合發展中扮演著獨特的角色。作為台胞台企進入大陸時間最早、投資最密集的城市之一，東莞台資企業的數量和投資額均居全國前列。自1988年首家台資台企進入東莞以來，全市累計批准的台資企業超過一萬家，約占全國十分之一，目前在莞的台胞超過5萬名，素有台商“第二故鄉”之稱。歷經35年發展，如今的東莞不僅具有廣泛影響力的“東莞台灣名品博覽會”，也有大陸第一所台商子弟學校，還有被譽為“天下第一台協”的東莞市台協、地標性建築“台商大廈”等。可以說，此次國務院批覆同意出台《東莞方案》，正是凸顯了東莞在兩岸交流合作中的突出地位，彰顯了東莞對台工作的獨特優勢。



與此同時，東莞身處粵港澳大灣區，是大灣區建設和兩岸融合發展兩大戰略的交匯點。我們看到，兩大戰略產生“化學反應”的例子在參訪中隨處可見。比如，東莞積極探索研究將莞港澳機制化合作經驗運用到莞台合作中，以“港澳藥械通”這一灣區新政為例，東莞正在積極探索“台灣藥械通”，讓“港澳藥械通”擴展到台灣已經上市的藥品器械，爭取在台心醫院也可以使用，這就是以大灣區政策推動台胞就業、居住、生活便利化的一次積極嘗試。



我們相信，隨著粵港澳大灣區融合發展以及兩岸融合發展兩大歷史進程的推進，東莞將充分發揮莞港澳台資源集聚的獨特優勢，推動形成東莞與港澳融合發展、東莞與台灣融合發展的 “雙發展”格局，其作為政策互通、機遇共用的重要樞紐特點以及“雙融合”實驗、示範的作用必將會越來越凸顯。

