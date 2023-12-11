我國自主研發的“京濱同心號”盾構機始發

京津冀區域直徑最大鐵路盾構機始發 中評社北京12月11日電／據新華社報導，8日，我國自主研發的超大直徑盾構機“京濱同心號”從天津濱海國際機場1號隧道1號竪井始發，向著終點2號竪井方向掘進。



“京濱同心號”總長135米，總重約2800噸，開挖直徑13.8米，開挖隧道可供高速鐵路雙線並行。這台機器將用於京濱城際下穿天津濱海國際機場區域的1號隧道施工。盾構隧道長約2923米，最大埋深約29.82米。盾構機始發後將依次下穿京津塘高速、津漢公路、北塘排污河、地鐵2號線李明莊車輛段等關鍵點位，進入京濱城際天津濱海國際機場站。



由於地下土質較粘，且隧道開挖直徑大，施工中容易出現沉降，施工方採取了多項措施防範風險。



研發特殊材料固化土體。中鐵四局京濱鐵路4標段隧道分部總工程師李安說，在一些地段，建設者把特殊的雙液漿同步注入地層，約二三十秒便可把泥土像果凍一樣凝固住，控制地表沉降，保證施工安全。



智能控制掘進中的沉降。中鐵四局京濱鐵路4標段隧道分部副總工程師李然說，“京濱同心號”可基於海量施工數據深度學習，形成更好的掘進控制參數。這樣，地表沉降可大幅降低，軸線控制精度能顯著提高。



機器人安裝確保施工精度。盾構機每掘進約2米，後續台車會鋪裝箱涵及管片撐起隧道。李然說，一片寬約2米、長約12.2米的鐵路箱涵重約38.2噸。過去依靠機器輔助人工安裝，裝一片至少要3個工人花費25分鐘，採用自主研發的“六自由度自動調節箱涵拼裝機器人”後，1個工人15分鐘便可裝好一片，誤差不超0.5毫米。



京濱城際鐵路是打造“軌道上的京津冀”的標誌性工程。一期工程2022年建成通車，二期工程2022年11月開工建設，起自天津境內北辰站，經東麗、濱海新區，接入津秦高鐵濱海西站和津濰高鐵濱海站。建成後，將形成京津間第三條城際通道，進一步完善區域路網結構，助力京津冀協同發展。