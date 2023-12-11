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游梓翔：蔡賴被美國學者打臉　現只靠三話術
http://www.CRNTT.com   2023-12-11 10:39:01


游梓翔11日在臉書發文表示，連美國人都懂什麼是九二共識，民進黨不想認就不認，但不要混淆視聽。（游梓翔臉書）
　　中評社台北12月11日電／世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，蔡英文和民進黨2024候選人賴清德關於“九二共識”的欺騙話術，竟被和他們關係不錯的美國學者打臉了。蔡英文上任後不認“九二共識”，重傷兩岸關係，原因應該是怕認了會接受“一中”，不利“台獨”。

　　游梓翔11日在臉書發文表示，連美國人都懂什麼是九二共識，民進黨不想認就不認，但不要混淆視聽。蔡英文和賴清德關於“九二共識”的欺騙話術，最近竟被和他們關係不錯的美國學者打臉了。

　　游梓翔指出，蔡英文上任後不認“九二共識”，重傷兩岸關係，原因應該是怕認了會接受“一中”，不利“台獨”。為了讓台灣民眾一起不認“九二共識”，蔡英文或是現在的賴清德經常使出三套話術來扭曲事實：

　　一，“根本沒有共識”。但事實是：如果雙方沒認知有共識，就不會有後來的兩會和後續交流。

　　二，“一中就是對岸”。但事實是：“一中”涵蓋兩岸，這是明白寫在《“中華民國憲法”》和《兩岸人民關係條例》裡的。

　　三，“等同一國兩制”。但事實是：“九二共識”和“一國兩制”是兩個概念，你可以接受“九二共識”但反對“一國兩制”。

　　蔡英文和賴清德不管這些事實，照樣用話術誤導民眾。
 


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