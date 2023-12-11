準確把握新時代區域科技創新的戰略要求

（來源：新華社） 中評社北京12月11日電／據科技日報報導，區域科技創新是實現高水平自立自強的關鍵支撐，是推進區域協調發展的內在要求，是深入實施創新驅動發展戰略的重要內容。我國幅員遼闊、人口眾多，各地區科教資源禀賦和創新能級差異巨大，統籌推進區域科技創新的任務十分艱巨，更加需要戰略思維、系統觀念和全局之計。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央提出了一系列關於區域科技創新的新戰略新要求，體現出黨對區域科技創新規律認識的不斷深化，為推動新時代區域科技創新提供了根本遵循和行動指南。



遵循創新集聚規律，加快建設科創高地



科創資源和科創活動向少數發達城市和地區集聚是全球區域科技創新的規律和趨勢。習近平總書記指出，尊重科技創新的區域集聚規律，因地制宜探索差異化的創新發展路徑，加快打造具有全球影響力的科技創新中心，建設若干具有強大帶動力的創新型城市和區域創新中心。黨的十八大以來，我國先後布局建設了北京、上海、粵港澳大灣區三大國際科技創新中心，成渝、武漢和西安三個全國科技創新中心及若干綜合性國家科學中心。這些科創高地主動瞄准世界科技前沿、聚焦國家重大科技需求，在創新要素集聚配置、戰略科技力量培育、原始創新策源地建設、全面創新改革實驗等方面走在了前列、作出了表率。施普林格·自然集團和清華大學聯合發布的《國際科技創新中心指數2022》顯示，北京、粵港澳大灣區、上海的綜合實力均已躋身全球前十位。



建設科創高地是搶抓科技革命和產業變革戰略機遇、贏得國際科技競爭戰略主動的重大舉措，是新時代優化國家創新體系空間布局的必然選擇。牢記囑托、乘勢而上，加快建設科創高地需要依靠科技和改革雙輪驅動。一方面，要聚焦原始創新，加強基礎研究和應用基礎研究，暢通科技創新鏈條，強化科技策源功能。另一方面，要注重制度創新，推進全面創新改革，強化改革示範功能，深化創新要素市場化配置，營造具有全球競爭力的創新創業生態。



圍繞區域重大戰略，促進區域協同創新