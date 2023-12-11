F16A/B性能提升武器趕不上　邱國正回應

中評社台北12月11日電（記者 黃筱筠）有媒體報導，由漢翔公司執行的140架F-16A/B改為F-16V專案，最後1架將在21日交機，如期於年底全數完成性能提升，F-16戰機雖已構改，但彈藥購案因美方延宕，預估至2026年才能辦理完畢。台“國防部長”邱國正今天受訪再度強調，因為有一些其他因素、原物料、設施等另外案子加進去，會分年往後延。但是最後期程都沒有變。



他也說，不要認為晚一年就對國軍戰力有影響，國軍每一樣採購案都有備案， 延宕會有備案，我們會完全掌握。



至於第一架F-16V何時會到台灣，他僅說，就是往後延到2026年會全部到齊。



“立法院”“外交及國防委員會”，與經濟委員會召開聯席會議，邀請“國防部”報告“兵役延長配套與整備現況及“國防”學士班與國軍現行各人才招募管道精進作為”，並請“內政部”、“教育部”、“勞動部”列席，並備質詢。



媒體報導，台空軍另向美國採購66架F-16V新機，交機進度也延後。美方表示，66架預計在2026年1年內完成交機，屆時台灣擁有F-16V總數達206架，排名全球第一。



“行政院”今年9月通過“國防部”擬具的《軍事營區安全維護條例草案》後，“立法院”“外交及國防委員會”於上周完成朝野協商後，將於“立法院”院會進行二、三讀程序。但“國防部”向“立法院”報告表示，條例三讀後，不會馬上施行，引發關注。



“國防部長”邱國正今天表示，當初我們定了母法，有很多子法是其他部會，三讀後，很多子法接續擬定，擬定完沒問題才能夠公布。



由於草案擬規範當遙控無人機飛越軍事營區，有危害“國防”機密資訊之虞，衛哨兵可依指揮官命令，使用武器。也讓“軍事營區”的定義引發外界關注。這個法被說是綠營“國防”布”？

