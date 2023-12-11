青島：持續推動為基層減負　

近日，該市李滄區紀檢監察幹部到延川路社區瞭解有關情況。 中評社北京12月11日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，山東省青島市李滄區延川路社區的居民發現，居委會門口原先滿滿當當的小銅牌一下子減少不少，只剩下社區黨組織、居民委員會、社區民兵連、社區黨群服務中心等4塊牌子，看著簡潔明了了不少。這樣的新氣象，源於青島市紀委監委開展的一場“清牌減負”行動。



李滄區延川路社區是成立於2017年底的新建商品房小區，社區面積達2.3平方公里，常住居民有12000多人，新型社區人口複雜多元，群眾需求多種多樣，延川路社區黨群服務中心承擔的群眾性服務工作不僅數量大，而且情況複雜。延川路社區黨群服務中心墻上掛滿了大大小小的20餘塊牌子，涉及黨群、綜治、文體、科普、經濟、調解等多個領域，一個牌子就關聯一個或多個工作，讓本就忙碌的社區幹部忙上加忙。



“過去，很少有時間下社區去瞭解居民訴求，導致部分居民對我們的工作也有了一些怨言。”提到摘牌前的工作狀態，李滄區延川路社區居委會副主任王彩表示，以前經常是剛放下手中的報表，微信群裡就傳來了下午培訓的通知，一個接一個的任務，讓社區幹部應接不暇。



瞭解到這一情況後，青島市紀委監委開展整治形式主義官僚主義為基層減負專項調研，市紀委監委派駐第十一紀檢監察組協同市民政部門對基層掛牌問題進行督導檢查。督導組通過開展實地走訪調研，與職能部門、社區幹部座談溝通，深入社區和百姓面對面交談，詳細掌握“掛牌”情況。



在走訪調研中，督導組發現除了延川路社區外，還有不少社區都反映“掛牌上墻”帶來的問題，每掛一塊牌子，就需要社區幹部及時跟進配合，報送各類數據、台賬、表格等資料，無形之中給社區增加了很多負擔。同時，雜亂的牌子，也讓前來辦事的群眾眼花繚亂，但實際上發揮的作用卻並不大。延川路社區居民劉阿姨坦言：“我們來社區辦事，從來不看墻上的牌子，遇到問題都是直接去前台問社區工作人員，根本不知道這些牌子是啥意思。”



亂掛牌問題的表現在基層、根子在上面。青島市紀委監委派駐第十一紀檢監察組與市民政局黨組進行深度會商，對“掛什麼牌子”“掛在哪裡”“有什麼作用”等標準進行明確，推動相關部門主動認領、清理牌子。該市紀委監委相關派駐紀檢監察組協同各區（市）紀委監委開展專項監督檢查，合理合規解決整治過程中的難點痛點堵點問題，協同市委督查辦等部門組成聯合檢查組，採取“四不兩直”方式隨機對8個區（市）30個村（社區）實地督導檢查，發現問題立即整改。