揭仲：軍營安全條例條文易構陷入罪

“國政基金會”研究員揭仲。（中評社資料照） 中評社台北12月11日電／“行政院”今年9月通過“國防部”所提《軍事營區安全維護條例草案》後，“立法院”“外交及國防委員會”於上周完成朝野協商後，將會進行二、三讀程序。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，該草案可能衍生政府機關可憑觀感，利用事後解釋權，任意構陷特定人士入罪之虞。



台灣軍方解釋，“軍事營區”是指重要軍事設施或軍事機關之駐地；經軍事機關通報相關機關管制之軍事演習或軍事訓練場域，於演習或訓練期間視為軍事營區。“軍事演習或軍事訓練場域”，是指以訓練或測驗為目的而實施模擬作戰行為的空間，如漢光演習、河口防護演訓、海邊登陸操演、戰機訓練及實彈射擊場、射擊目標區、危險區的場地及區域。軍事機關於演習或訓練前通報各機關管制。



檢視草案規定，未經許可，於軍事營區外對其從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。



至於過往常有軍事迷透過無線電監聽塔台通訊，掌握軍機起降時間，在軍機場跑道頭拍攝戰機起降；或是隨隊拍攝地面部隊演習時，以及媒體未經許可下，自行追蹤拍攝重大演訓，軍方曾於“立法院”說明，此法可事後追溯，相關影片、照片刊登媒體或社群後，據以研判是否開罰。



對此，“國防部”向“立法院”報告表示，條例三讀後，不會馬上施行，引發關注。揭仲接受《聯合報》訪問時指出，草案還可能衍生政府機關可憑觀感，利用事後解釋權，任意構陷特定人士入罪之虞，呼籲“國防部”和“立法院”在草案二讀前，再思考修正。



揭仲指出，“軍事營區安全維護條例”草案授權軍方只要經過一定的程序完成通報，就可以用演習或訓練為由，將固定軍營與訓練基地以外的區域列為“軍事營區”；但問題在於絕大多數民眾，根本不清楚“國防部”或相關機關通報的演習區域和時間，就算看到通報，也很難僅憑通報上的座標，就知悉自己身處演習區內或附近，更無法確認自己在馬路或某個空地上，所遇到的軍事裝備究竟是否為不可拍攝的機密。



揭仲說，除非軍方能用黃色布條將整個演習區明確圈出，否則民眾基於好奇拍照或將照片公布的當下，根本無法確認自己是否觸法。



同時，揭仲也擔憂，草案對民眾從臨時劃定的演習區外拍攝時，什麼畫面可拍或不可拍，也缺乏明確客觀的界線，等於民眾是否違法，完全取決於承辦官員的心證，標準極度不明確、甚至違背“罪刑法定原則”。他強調，草案內容明顯存在重大疑慮，呼籲軍方與“立法院”在二讀前能再審慎考慮。