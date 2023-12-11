湖北建立健全政治生态分析研判机制

襄陽市紀檢監察幹部深入南漳縣巡檢鎮柑橘產業示範園，瞭解惠民政策落實和柑橘產銷情況。 中評社北京12月11日電／据中央纪委国家监委网站报道，二十届中央纪委二次全会強调，时刻保持解決大黨独有难题的清醒和坚定，坚定不移推动健全全面从严治黨体系。湖北省委将建立健全政治生态分析研判机製作为保持风清气正的政治生态的重要抓手，科学建立指标，出台分析研判办法及配套评价体系；坚持统筹推进，贯通各类监督信息，让政治生态“画像”更丰富立体；立足系统治理，強化结果运用，压实管黨治黨责任。通过分析研判，为落实全面从严治黨主体责任提供了有力抓手，为加強对“一把手”和领导班子监督提供了有效载体，为各类监督贯通协调搭建了重要平台，为体系化推进全面从严治黨探索了实践路径。



近日，湖北省纪委机关联合省委组织部印发《省委管理的黨委（黨组）领导班子民主生活会监督工作指引》，针对政治生态分析研判发现的部分地方和单位民主生活会质量不高等问题，围绕民主生活会会前、会中、会后监督列出监督事项，明确31个监督点位。这是该省深化政治生态分析研判成果运用的具体体现。



在试点基础上，湖北省纪委监委自2021年以来协助省委出台政治生态分析研判办法，组织全省县处级以上地方和单位黨委（黨组）每年全覆盖开展政治生态自评、选取重点地方和单位进行集中研判，反馈研判结论、督促整改纠偏、深化成果运用，在全省营造风清气正政治生态和干事创业发展环境。



“我们立足系统治理，以净化政治生态为出发点和落脚点，构建分析研判、反馈整改、治理提升的工作闭环，较好地破解了政治生态內涵丰富但难以聚焦重点、分析研判有原则要求但难以刻画量化、净化政治生态有明确目标但无实践路径问题。”湖北省委政治生态分析研判联席会议办公室负责人说。



科学设立指标，让“画像”简洁管用



“巡视、督查、审计等反馈问题整改体现政治忠诚、政治担当，把问题整改情况作为研判标准，可以直接评价遵守政治纪律和政治规矩情况……”在11月3日召开的全省2023年度政治生态分析研判推进会上，湖北省委政治生态分析研判联席会议办公室解读2023年度政治生态分析研判方案、流程、机制、评价体系等。