恐失參選資格　台南藍軍王家貞提假處分自救

藍委陳以信與台南市選將王家貞(右)。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）台南市第五選舉區“立委”選舉由中國國民黨王家貞挑戰賴清德子弟兵、民進黨現任“立委”林俊憲，王家貞因詐報助理費被依偽造文書判緩刑2年，恐被剝奪參選資格，積極尋求救濟。王家貞11日開記者會表示，將向台北高等行政法院提起假處分之訴，並認為今年5月新修的選罷法是惡法，應“釋憲”。



國民黨台南市議員王家貞因詐報服務處助理薪資，今年3月遭台南地院依偽造文書罪判刑7月並宣告緩刑2年，王家貞未在上訴期間提上訴，全案今年4月底宣告定讞。今年6月王家貞接受國民黨徵召投入台南市第五選區“立委”選舉，要和林俊憲角逐，但因《公職人員選舉罷免法》規定，因案遭判刑定讞者，緩刑期間不得登記為候選人，意即“中選會”15日公布“立委”候選人名單時，王家貞恐將被剔除，林俊憲有望躺著選。



王家貞今日在藍委陳以信陪同下於國民黨“立法院”黨團舉行“冤”記者會。王家貞表示，國民黨智庫的前“立委”高思博與陳以信協助她處理疑似被剝奪參選權的案子，國民黨團已去文“中選會”，但收到的訊息卻是竭盡手段要讓她沒資格，這新修的選罷惡法，居然是易科罰金、有案在身可參選，法院酌情寬待緩刑則不能參選，那倒不如讓她留下案底，這實在荒謬、有道理嗎？

