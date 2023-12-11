富權：姚立明已經被民進黨當作是“棄子”？

中評社香港12月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：姚立明已經被民進黨當作是“棄子”？以下為文章內容。



“藍白合”破局後，“二零二四”大選形成了“兩強一弱”的態勢，而且“侯趙配”的氣勢和民調均在逼近“賴蕭配”，“柯吳配”的支持度則落居第三，甚至在不少個機構公佈的民調數據中，“侯趙配”與“柯吳配”拉開了十多個百分點的距離。



正因為如此，近日來的競選場面，只見賴清德、蕭美琴與侯友宜、趙少康在認認真真地進行造勢競選，像個“決戰”的樣子。尤其是曾經因為“藍白難合”而焦慮委屈的國民黨，卻因“藍白合”破局而快樂出征，侯友宜有趙少康、韓國瑜的加助，如虎添翼。儘管連朱立倫也承認，“侯趙配”還有年輕選民支持度較低等障礙需要克服攻破，但國民黨全黨鬥志昂揚，地方派系勢力、“本土藍”，和“知識藍”、“經濟藍”都已陸續歸隊，都讓其看到了有可能勝選的前景。



這邊廂，民進黨也絲毫不敢怠慢，從曾經的“躺著選也能贏”轉變為有所焦慮。一方面，“賴蕭配”的民調始終無法突破四成的“天花板”，如果藍白陣營催發強力的“棄保效應”，甚至是發生“安哲秀現象”，“煮熟了的鴨子還是會飛走”。另一方面，從目前的走勢看，民進黨將會難保“立委”議席過半的優勢，“立法院”將出現“三黨不過半”的尷尬境況，如果無法爭取“綠白合作”，民進黨就將丟失“國會”議事的主動權和主導權。因此，民進黨全黨上下也都卯足了勁，賴清德和蕭美琴上山下鄉到處走透透，就連過去“老神在在”的蔡英文，也忍不住了，“提前”直接為“賴蕭配”站台輔選。



而就在民進黨全黨都擰緊發條之際，作為“賴蕭配”競選總部主委的姚立明，卻“不見蹤影”至少是“銷聲匿跡”了。按道理，雖然他不像“侯趙配”競選辦公室執行長金溥聰那樣在幕後運籌帷幄，導演了一出又一出破解柯文哲聯手郭台銘“引侯入甕”，及請出“戰鬥藍”趙少康作侯友宜“副手”的好戲，也不像黃珊珊那樣可以深深地牽制著柯文哲的鼻子，讓柯文哲“一人政黨”的神話破產，但也應該有個“賴蕭配”競選總部主委應有的樣子，在賴清德、蕭美琴造勢站台的場合上露面，“指點”一番。然而，這幾天所有賴清德的場子，都不見姚立明的身影，更聽不到姚立明的聲音。



這可能是與在“藍白合”破局後，柯文哲從“神枱”跌落地面相關。實際上，當初作為“新潮流系”重要成員、“南流”領袖的賴清德，是計劃邀請也是屬於“新潮流系”，並曾擔任過“新潮流系”總召的前“立委”段宜康，出任其競選總部主委的，以求更好地與也是屬於“新潮流系”的競選總部總幹事潘孟安協調合作的。但賴清德後來卻突然放棄與其親密無間的“小段”，而找來與其“統獨”立場南轅北轍的姚立明，作其競選總部主委，就是針對當時柯文哲的“氣勢”直迫自己，因而聲稱是著眼於“姚老師會幫我打敗柯文哲”。

