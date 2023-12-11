彰化藍綠雙姝“立院”開戰　藍怒退出朝野協商

國民黨黨團11日舉行“為全民把關～錢要用在刀口上！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月11日電（記者 張穎齊）2024大選倒數33天，民進黨“立法院”黨團今日上午召開記者會，抨擊國民黨“立委”因陸委會揭露大陸介選而提案凍結陸委會預算，並點名國民黨“立法院”黨團書記長謝衣鳳。對此，原訂要在同時間召開記者會的謝衣鳳偕同黨團總召曾銘宗，直衝民進黨團記者室踢館，2人停留約3分鐘後未發言即離場，隨後回到國民黨團記者室宣布，退出明年度總預算的朝野協商。



對於民進黨團的動作，藍總召曾銘宗怒轟，民進黨團真誇張，居然陪同“立委”候選人做起政治攻防，過去他很尊重民進黨團總召柯建銘或一些綠委，但卻發現民進黨怠忽職守，不對總預算或陸委會提案，還護航陸委會不用備詢。今日下午2點半的朝野協商，他宣布即刻起退出，除非柯建銘有合理的說明，他也正式發文反映給“立法院長”游錫堃，如今沒有朝野互信，民進黨團欺人太甚，國民黨奉陪到底，要求所有藍委一案都不要撤。



國民黨“立法院”黨團今日舉行“為全民把關～錢要用在刀口上！”記者會，不滿民進黨團陪同彰化縣“立委”第三選區候選人吳音寧開記者會批對手、尋求連任的國民黨“立委”謝衣鳳，藍總召曾銘宗痛批民進黨自己怠忽職守不對陸委會提案，還讓陸委會可以不備詢。

