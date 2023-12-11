中國債券穩定性強　成避險首選

今年首三季中國經濟增長5.2%，增幅處於全球最前列位置。外資睇好中國經濟發展前景，是有確實的理據。（大公報） 中評社香港12月11日電／由於美歐利率、通脹、經濟存在很大不確定性，以致今年環球股匯債市場上落波動特別大，投資風險比之前進一步增加。對比之下，中國債券表現相對穩定，受惠於經濟基本面長期向好及貨幣政策趨向寬鬆，走勢持續跑贏全球債市，堪稱是首選避險資產，今年來全球資金繼續大買中國債券，華爾街大行花旗看好中國債券表現，上調評級展望，令穆迪即時遭打臉。



大公報報導，近期美國股市、債市反彈，收復了早前失地，但不代表雨過天晴，多間華爾街大行紛紛發出警告，市場對美聯儲局掉頭減息過度樂觀，其中最樂觀估計是明年大幅減1.25厘。不過，若然真的如此，恐怕美國經濟陷入嚴重衰退，美元資產必將爆發惡性拋售，出現美元、美股、美債同時暴瀉的恐怖場面，甚至觸發金融危機。



表現優於全球 萬億資金增持



近日全球最大資產管理公司貝萊德向市場大潑冷水，認為美聯儲減息預期有可能落空，原因地緣政治因素影響供給，加上人口老齡化、低碳經濟轉型，將不利經濟增長與推高通脹，預期通脹率持續高於政府目標水平。因此，目前市場投資情緒並不穩定，美國經濟硬著陸上與軟著陸之間搖攞不定，今年環球股匯債市場大上大落的走勢有可能延續至明年，形成對表現穩定性高的資產有強大需求，令中國債券持續成為波動市況中避險首選。



今年來境外投資者大買中國債券，連續九個月於在岸債券市場淨買入包括國債在內的中國債券，累計淨買入金額接近萬億元人民幣。全球去美元化之下，相信不少買盤來自中東、金磚國家。目前已逾1100間境外機構進入中國債券市場投資，涉及70多個國家與地區，當中包括了美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利等西方國家。換言之，中國債券成為全球增持吸納目標，這是中國債券表現優於全球的主要因由。標普中國政府債券指數今年來、過去三年及五年分別上升3.6%、13.6%及21.5%。對比之下，富時環球政府債券指數今年來只升1.6%，而過去三年分別錄得22.3%與8.4%的跌幅。



花旗上調評級展望 穆迪被打臉



中國債券表現比美歐債券更具穩定性，可說經得起環球市場震蕩的考驗，加上受惠貨幣政策趨向寬鬆，走勢將持續向好。現時境外投資者持有在岸中國債券3.3萬億元人民幣，較2017年增加近200%，可見外資增持中國債券成為長期趨勢，以實際行動看好中國經濟前景。



近日被市場質疑調低美國信用評級慢三拍的穆迪，以經濟與財政風險為由突然將中國A1信用評級展望由穩定降至負面。不過，全球兩大評級機構標普及惠譽投下信心票，確認中國長期信用評級為A＋，展望穩定，預期全球對中國債券保持殷切需求。花旗更將中國投資級債券評級展望調高，預期表現優於美債，令穆迪遭打臉。



人民幣債需求增 全球吸引力提升



其實，今年首三季中國經濟增長5.2%，增幅處於全球最前列位置，創新發展拉動與內需能力釋放，繼續成為世界經濟最大引擎。內地防範化解地方債務風險的制度體系已建立，房地產下行對地方公共預算的影響是可控的。目前中國政府債務餘額61萬億元人民幣，負債率（政府債務餘額與國內生產總值（GDP）之比）為50.4%，低於國際通行60%的警戒線，穆迪降低中國信用評級展望的舉動實在令人費解，別有用心，與惡意做空中國的炒家為虎作倀。



外資對中國經濟保持堅定信心，從人民幣兌美元轉強可以反映出來。同時，今年國家在港發行國債金額增加至500億元人民幣，反映中國債券需求增，在國際市場吸引力不斷提升，避險資產功能尤其突出。