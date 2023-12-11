富邦香港致力吸存款　兩年累增一倍

葉嘉敏表示，零售銀行個人客戶存款的增幅理想。(大公報) 中評社香港12月11日電／富邦香港近年銳意吸納新客戶，成效理想。富邦香港執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，旗下零售銀行個人客戶的存款，在過去兩年大幅增加一倍，部分原因是定期存款息口吸引。此外，私人貸款業務在今年也顯著增長約50%，富邦香港明年也會繼續大力推廣。



大公報報導，富邦香港去年12月推出手機銀行應用程式“Fubon＋”，市場反應良好。葉嘉敏說，“Fubon＋”令上客、敘做定存或其他交易都更為方便，也減輕了分行同事的工作量。在過去一年，新客戶數目增加大約30%，當中三分之二是透過“Fubon＋”上客。她預料新客戶數目未來仍可保持雙位數增長，惟現時的優先次序是“深耕現有客戶”。



私貸升50% 拖欠比率健康



由於港元拆息今年大致維持高企，而富邦香港提供的定期存款年利率相對較高，有助吸納新客戶。葉嘉敏表示，撇除部分被高息吸引來的客戶，亦見客戶使用富邦香港的財富管理服務，例如保險產品等，相信有助提升客戶對銀行的黏性。



富邦香港最近翻新中環德輔道中的總行，將原有位於地舖的分行移至2樓，財富管理中心則移至地舖，冀推動財富管理業務。葉嘉敏透露，到了明年第二季，有意改裝位於尖沙咀的另一家分行。



在利率高企的情況下，一般不利銀行貸款業務，富邦香港也面對相同處境。葉嘉敏表示，雖然零售銀行業務的整體貸款有下行壓力，不過私人貸款業務（P loan）在今年表現強勁，按年大幅上升50%，在6月時更已“達成全年目標”。她解釋說，不少行業（例如餐飲）仍然面對經營困難，對P loan有需求；雖然貸款拖欠比率相應略為上升，她強調，本港現時失業率偏低，借款人的還款紀錄良好，貸款拖欠比率屬於健康水平。