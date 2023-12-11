大選號次出爐　柯賴侯陣營反應大不同

民眾黨柯文哲抽到1號，在場外與其他選將比讚並喊口號。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）“中選會”11日上午10點舉辦2024大選候選人號次抽籤，“柯盈配”1號、“賴蕭配”2號、“侯康配”3號，藍綠白三組候選人團隊也早就構思號次口號，抽完後各自在“中選會”1樓喊口號叫陣，各陣營的反應皆不相同，柯陣營歡欣雀躍、賴陣營具信心、侯陣營則較為低調。



由於柯陣營有超過30名支持者到場，當民眾黨2024候選人柯文哲抽到1號時，立刻大聲在“中選會”外歡欣鼓舞，氣氛相當歡樂，柯團隊也立刻喊起“最好選擇選1號，義無反顧拚1次”的口號。不過，柯文哲對號次沒有太大的情緒起伏，面對記者詢問時，僅笑說，他是西醫，沒有很注重號次順序，就是個號碼，投票總要有號碼給民眾選。



抽到2號的蕭美琴在柯文哲離開“中選會”後，與民進黨國務青團隊一起呼口號“美德雙全，穩健向前”，並發表談話，並未接受媒體訪問。蕭美琴說，她曾提到一切都是上帝的安排與台灣人民的祝福，很高興抽到代表勝利的2號。此次賴清德與她參選，帶著豐富的政見，不管是守護台灣民主、和平、創造繁榮，及堅持社會公義與永續，相信都能持續獲得台灣人民的支持與認同，“美德配”會持續努力，一定要讓台灣贏，台灣贏就會是世界的台灣。

