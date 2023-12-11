﻿李寧瞄准國際市場　22億購北角商廈作總部

左圖：李寧計劃動用22.08億元向恒地收購北角電氣道“港匯東”，以用作香港總部。右圖：李寧對香港業務發展前景充滿信心，相信通過在香港的業務發展，有助擴展國際業務。（大公報） 中評社香港12月11日電／繼去年月租200萬元進駐尖沙咀開設7000呎旗艦店後，李寧（02331）再次在香港有大動作。李寧最新發出通告，計劃動用22.08億元向恒地（00012）收購北角電氣道“港匯東”，項目將會用作香港總部。李寧表示，該公司在香港的業務具有龐大發展潛力，今次收購地產項目，展現對香港業務前景充滿信心；並且香港是全球少數國際城市，故此在發展香港業務的同時，有助擴展國際業務。



大公報報導，疫情後，李寧去年搶先承租尖沙咀廣東道7000呎復式巨舖，作為開設香港首家旗艦店，市傳每月租金約200萬元。當時李寧表示，希望該旗艦店能夠成為品牌在具消費潛力的香港市場的前沿陣地，讓消費者充分體驗李寧的專業運動產品與服務。



今年更加進取，從恒地手上掃入港島區全幢物業。李寧宣布，擬斥資22.08億元收購恒地旗下公司Vansittart Investment，並承接轉讓銷售貸款，後者持有北角電氣道“港匯東”。據通告指出，Vansittart Investment於2022年收入4954.9萬元，按年增加41%，除稅後虧損8035.7萬元，按年虧損擴大3.79倍。2022年底資產淨值27.32億元，下降2.8%。



港商業樞紐助聯繫海外



“港匯東”於2019年落成，總建築面積約14.4萬平方呎，現時建有22層商業／辦公，並有兩層零售空間。按照獨立物業估值師評估，項目於12月5日的估值為24.6億元。李寧表示，有見於該公司在香港的業務具有龐大發展潛力，而日後會撥出“港匯東”部分單位作為香港總部，展現對香港業務發展前景充滿信心。



同時，李寧相信，通過在香港的業務發展，將有助擴展國際業務。因為香港是全球少數國際城市，且憑借香港作為商業樞紐之悠久聲譽，可加強該公司與不同國家之聯繫，並探索各種國際商機。故此，今次收購“港匯東”項目，具有重要策略意義，標誌著李寧落實執行加強國際業務發展之計劃。