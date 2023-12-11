卡預算遭抹紅　陳玉珍痛批海基會傳真機不如

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”陳玉珍提案刪減陸委會補助海基會的新台幣4500萬元預算，遭到綠營的抨擊，認為她是在幫中共打壓政府部會，並表示一定會在黨團協商盡全力阻擋她。



陳玉珍11日上午於“立院”受訪時表示，她是為了金門的經濟發展和兩岸的交流，要求海基會和陸委會做出實際的貢獻，而不是只會增加預算。她痛批海基會現在只剩下傳真機的功能，傳去的訊息還往往都被已讀不回，只是用來養肥貓。她還說，如果陸委會可以同意明年開放小三通的陸客團到金門觀光，她願意撤回提案。她呼籲蔡政府，不要只會扣紅帽子，而是說出事實讓民眾瞭解真相。



陳玉珍表示，她刪減的4500萬預算，並不是海基會原來的預算，而是今年陸委會增加補助海基會的預算。她認為，這筆錢是沒有必要的，因為海基會沒有做出有效的工作。她提出，如果陸委會可以同意明年開放小三通的陸客團到金門觀光，她願意撤回提案。她說，這是她在陸委會質詢時就一再向陸委會主委邱太三提出的要求，因為陸客對金門的經濟影響很大，一年有30多億的收入，而且影響的是全面性的。她質疑，為什麼“交通部”已經說明年3月要開放陸客來台旅行，但是金門的陸客卻不能先行開放呢？

