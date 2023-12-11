2022年3月7日在白俄羅斯境內別洛韋日森林拍攝的俄烏代表團談判的資料照片。（來源：新華社／白通社） 中評社北京12月11日電／據新華社報導，西方“疲勞症”下俄烏和談曙光仍難現



過去一段時間，俄羅斯與烏克蘭的衝突繼續，烏方持續反攻未能有效突破俄軍防線。隨著嚴冬來臨，戰事正陷入僵局。與此同時，西方國家開始對援助烏克蘭“感到疲勞”，有傳言稱俄烏雙方已秘密開啟談判。



分析人士認為，儘管西方出現“烏克蘭疲勞症”，但仍有意願繼續支持烏方打下去。由於俄烏在談判條件、和平願景等方面存在根本性分歧，因此雙方談判前景依然渺茫，短期內看不到恢復和平的曙光。



戰事陷入僵局



近期，俄烏衝突繼續延宕，戰場形勢陷入膠著。俄軍在庫皮揚斯克、紅利曼、頓涅茨克、赫爾鬆、扎波羅熱等方向持續阻擊烏軍攻勢。烏軍則因夏季反攻進展不利和西方援助減少，自10月下旬以來被迫從積極進攻轉向防禦。雙方開始更頻繁地使用導彈和無人機等遠程武器發動攻擊。



據俄方通報，12月3日至8日，俄軍使用高精度武器和無人機對烏軍火庫等設施進行30次集群打擊，還攻擊了烏武裝部隊和外國雇傭軍駐地。烏軍一周時間內僅在紅利曼和頓涅茨克方向上就分別損失了1400餘人和1500餘人，另有數十輛裝甲車和火炮被摧毀，5架飛機和224架無人機被擊落。



據烏克蘭媒體報導，自11月以來，烏首都基輔以及西部、南部多地關鍵設施遭到俄無人機持續襲擊。同時，烏軍近一個月來加大了對克里米亞的空襲力度，意在偵察和搜集俄軍信息以發起更大規模行動。此外，烏軍方稱，俄軍集結了超過4萬名士兵進攻頓涅茨克重鎮阿夫傑耶夫卡，雖損失嚴重但攻勢未減。

