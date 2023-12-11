“同志加兄弟”：中越友誼歷久彌新

這是位於河內巴亭廣場的胡志明陵。（來源：新華社） 中評社北京12月11日電／據新華社報導，時隔六年，中共中央總書記、國家主席習近平即將再次對越南進行國事訪問。



“到鄰居家串門、到同志家作客”是兩黨兩國傳統友誼的生動寫照。



在越南首都河內，記者重訪習近平總書記此前到訪之地，重溫習近平總書記講述的中越友好故事，聆聽越南朋友的反響和共鳴，更加深刻感受到總書記為中越人民友好增添的溫度和深度。



賡續老一輩領導人締結的傳統友誼



“越中情誼深，同志加兄弟”，習近平總書記曾多次引用越南老一輩領導人胡志明這句膾炙人口的詩句。在同越南領導人和中越青年代表親密互動時，習近平總書記也多次講述“同志加兄弟”特殊友好的故事。



在河內地標巴亭廣場一側，坐落著胡志明陵和胡志明故居。記者抵達廣場時，守衛胡志明陵的儀仗兵正在舉行換崗儀式，眾多民眾和遊客高舉相機或手機，記錄下這莊嚴肅穆的一刻。胡志明陵北側的胡志明故居內，各國遊客排起長隊，在他曾長期居住和工作的高腳屋下駐足留影。



2011年，時任國家副主席的習近平訪問越南，第一場活動就是瞻仰胡志明陵並敬獻花圈，參觀胡志明故居。2015年，習近平對越南進行國事訪問期間，向胡志明陵敬獻花圈，寄托緬懷。2017年對越南進行國事訪問期間，習近平同越共中央總書記阮富仲共赴胡志明故居。在那裡，習近平總書記追憶老一輩領導人一心為民的貢獻和彼此結下的深厚傳統友誼：“見賢思齊，我們應當向毛主席、周總理和胡志明主席學習看齊，把中越友好傳承好、發展好，造福兩國人民。”

