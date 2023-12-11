課綱刪文言文　陳玉珍：文化議題政治化不好

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）對於民進黨推動的108課綱，有去中化的傾向，並且大量刪減文言文的內容。中國國民黨“立委”陳玉珍11日於“立院”受訪時表示，作為台大中文系的畢業生，她非常熱愛中華文化，並認為中華文化的學習對個人的生命經驗和生活修養都有很大的幫助。她也指出連過往民進黨的“行政院長”蘇貞昌，都常常在辯論時引用古典文言文的典故。



陳玉珍舉例說，不管喜歡不喜歡，唐詩宋詞等古典文學都對人生有淬鍊的作用。她回憶自己年輕時，喜歡讀杜甫的詩，感受到讀書的樂趣和寫作的神韻。她也引用了“三更有夢書當枕”、“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏”等名句，說明文化的傳承和人生的智慧。她認為，不管政治意識型態如何，學習優美的文化都是一件好事。



陳玉珍表示，她也支持在地文化的發展，例如台灣文化和台灣文學，但是不應該因此而把五千年來的中華文化連根拔起。她批評民進黨只會扣人家紅帽子，不願意面對文化的多元性。她還提到，蘇貞昌也是有文學素養的人，也常常引用古典文學的典故，所以她認為讓下一代學習中華文化是非常好的事情。她呼籲，不要再把文化議題政治化，這是非常不好的。



另外，對於民進黨2024大選副手候選人蕭美琴把現成公文格式當成了文言文，對此，陳玉珍回答，蕭美琴是一個比較特別的例子，因為她的母語是英文，中文對他來說可能不太熟練。她解釋，公文的寫法不是文言文，而是有一定的格式和規範，是為了方便政府部門之間的溝通。她認為，文言文是很優美的，公文只是一種工具而已。