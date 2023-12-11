柯文哲：兩岸不需搞成僵局　不認同蔡路線

民眾黨2024大選候選人柯文哲抽出1號。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾2024候選人柯文哲10日在臉書發文指出“蔡英文與賴清德的政治路線不同，我雖同意維持良好的對美關係，但不贊同蔡英文的兩岸關係與內政處理”。柯文哲11日表示，兩岸不可能完全脫鉤，只要交往過程有風險管理概念就好。至於內政，明白講，就是不要貪污就好了。



柯文哲表示，他不認同蔡英文的兩岸與內政路線，兩岸不需要搞成今天這種僵局，需要有智慧，當然中國大陸對台灣一定有野心或想法，但台灣也要有能力應對。2018年美國開始中美對抗時，國家戰略是脫鉤，可是至今美國的國家戰略已經改變為風險管理。



媒體追問，中國國民黨主席朱立倫表達“內參民調侯康配只差賴蕭配0.2%”，柯文哲笑說，若要公佈民調，有本事就要像我們一樣，直接公佈原始資料，有交叉分析表等，至少我們有公布還比較可信。



“中選會”11日上午10點舉辦2024大選候選人號次抽籤，最終由“柯盈配”抽到1號、“賴蕭配”為2號、“侯康配”是3號。柯文哲在抽完號次後，下樓接受媒體訪問時，做上述表示。



至於民眾黨副手候選人吳欣盈至今仍在海外，並未加入選戰，且波蘭網紅也到吳的英國豪宅前打卡，並批評柯的“把國家還給你”，是還給財團跟吳欣盈。柯文哲緩頰道，即便吳欣盈在海外，也是參加COP28為台灣做事，雖然要競選，但職務上該做的工作還是優先。吳欣盈在英國的豪宅他不曉得有多豪宅，但出身有錢人不是吳的錯，在選舉期間這種動作一定會有，看一看就好。

