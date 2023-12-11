國民黨批蕭美琴說謊　揭她曾僅有美國籍事證

國民黨今天召開“蕭美琴國籍自白新事證”記者會，出席者包括台北市“立委”候選人游淑慧（中）、羅智強（右）、徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）針對“中選會”認定民進黨2024副手候選人蕭美琴無外國籍，中國國民黨今天再度召開記者會揭露新事證，指出2004年蕭美琴在目前已絕版的傳記“一個人也可以”中自稱衹有一個美國的國籍，如果放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人。國民黨批評，如果不是當年為了保有美國籍而說謊，就是現今的蕭美琴為了選舉而說謊，民進黨與蕭美琴應該出面說清楚。



“中選會”12月5日審定通過大選候選人資格，表示三組六位候選人皆符合選舉罷免法規定，查無候選人具有外國國籍；11日辦理候選人姓名號次抽籤、15日公告候選人名單。



國民黨今天召開“蕭美琴國籍自白新事證”記者會，包括台北市“立委”候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯等三人出席。



游淑慧在會中列舉蕭美琴有關國籍的歷次發言，其中，2004年蕭美琴出版傳記中，有一個“我的身分疑雲”專章提及：我的情況卻和別人不同，別人是有兩個國籍，放棄一個外國國籍，還有一個“中華民國”的國籍，而“我卻衹有一個美國的國籍”，如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人。你猜結果如何？我發覺，“美國人”的身份，不但能符合參選僑選“立委”的條件，而且，根據“戶籍法”的規定，一旦選上中央公職人員，還能夠合法地，順理成章地申請成為“中華民國”的國民，領有身分證，還能有戶籍，所有的問題可在此一役而解決。

