談選務規劃　林右昌稱假訊息影響比賄選更大

台“內政部長”林右昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月11日電（記者 俞敦平）台“內政部長”林右昌11日上午就“第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉選務工作辦理情形、執勤軍警消海巡人員投票權益、文化健康站等工作人員於選舉期間之行政中立，”前往“立法院”進行專題報告，並備質詢。林右昌表示，



針對這次大選的查賄規劃，林右昌強調，現在就是用最高的強度和最大的力道在進行相關查賄的工作。不管是檢警調，都已經布下了天羅地網，也已經有相關的案件移送地檢署來偵辦。他再一次強調，維護整個國家民主政治的選舉是所有人共同的責任。所以查賄的工作從來就不會鬆手，而且從今年年初開始就已經布下相關的機制和網絡。他也請有這樣子想法的人千萬不要起心動念，一不小心就會觸法。“內政部”就會以最快的時間和速度來做偵辦。



對於假訊息試圖影響選舉的對策，林右昌表示，這類型的假訊息各地都有出現，也陸續都在偵辦當中。他指出，現在是一個網絡的時代，假訊息絕對是層出不窮的，而且形式也都不盡相同。所以他要提醒民眾，接觸到相關的訊息，第一個不要轉傳，然後第二個也不要去相信。他強調如果“內政部”有接到相關假訊息的檢舉，也會在第一時間來做澄清。



林右昌表示，民主的制度需要大家一起來守護，最重要的就是去分辨真假的訊息。也請大家務必要提高警覺。這一次影響介選最嚴重的可能不是賄選，最嚴重的可能就是用真假訊息的錯亂來影響這次台灣的大選。



針對軍警消投票權，林右昌表示，各機關單位都會做相關的規劃，也會讓所有的警消和採訪的同仁盡可能可以回去投票。有關這部分，他表示，後續可以請教相關的權責機關。