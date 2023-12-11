香港特別行政區第七屆區議會選舉成功舉行

12月10日，香港市民投票後在投票站外合影。（來源：新華社） 中評社香港12月11日電／據新華社報導，香港特別行政區於10日成功舉行第七屆區議會選舉。這是落實“愛國者治港”原則、重塑區議會制度後首次區議會選舉。香港在良政善治路上又邁出堅實一步。



此次區議會選舉產生了176名地區委員會界別議員和88名地方選區議員。



香港特區選舉管理委員會主席陸啟康11日早晨會見傳媒時說，共有逾119萬名地方選區選民參加投票。總體而言，投票和點票過程運作大致暢順，各項選舉安排也都能夠充分體現公開、誠實、公平的原則。



香港特區第七屆區議會由委任議員、地區委員會界別議員、地方選區議員以及當然議員組成，區議員總數為470名，任期四年。



10日一早，選民們便陸續走進香港各區票站投下莊嚴一票。在南區東南選區，來投票的香港青年莊雅婷說：“我期待選出心儀的區議員，幫助大家一起建設美好社區。”



此次選舉全港設立超過600個地方選區一般投票站，18區各設一個地區委員會界別投票站。



今年7月10日，香港特區《2023年區議會（修訂）條例》刊憲生效。重塑區議會制度旨在特區地區治理層面貫徹落實“愛國者治港”原則，嚴格按照香港基本法規定發揮好區議會咨詢和服務功能。



香港市民何美華說，愛國愛港和真心為民是區議員必須具備的使命和擔當。“過去那些‘港獨’區議員，一心挑撥對立、大搞民粹操弄，毫無服務市民的意識和能力。”她說，重塑區議會、將反中亂港分子堅決擋在門外，大快人心。



10日上午，香港特區行政長官李家超來到港島羅便臣道的投票站投票。他指出，完善選舉制度後，選出來的區議員都是愛國者，都將維護地區利益、香港和國家的整體利益與安全，讓市民安居樂業，確保香港繁榮穩定。新確立的監察制度將確保新一屆區議員保持廉潔，日常工作符合市民期望。



新一屆區議會吸納了不同背景的愛國愛港人士參與地區工作，其中不乏專業人士。他們所提政綱既切合選區實際，又統籌考慮香港整體與長遠發展需要。



全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，新一屆區議會廣泛代表香港社會，全面反映民意，是香港民主的優化與提升。



明年1月1日，香港特區第七屆區議會將正式履職。新當選的區議員郭芙蓉說：“無論屬於哪個界別，我們都將助推區議會回到正確軌道，攜手同心，為香港良政善治開啟新篇。”