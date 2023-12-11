藍選將集結號召　進“立院”恢復中華課綱

“制度改革聯盟第二彈！進“國會”恢復“中華民國”課綱！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市“立委”候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯今日一同召開有關課綱議題記者會，他們質疑，現在的課綱大幅度刪減了對中華文化的傳承，恐怕會教育出像蕭美琴這種不認同“中華民國”的下一代，希望民眾能夠支持恢復“中華民國”課綱，不要再讓老師出來抱怨課本連《廉恥》都不教，也呼籲更多夥伴共同進“立院”進行台灣的制度改革。



游淑慧強調，中華文化是兩岸所有人的共同遺產，衹有民進黨才這麼笨不要自己的遺產，就連東京大學的入學考試都有中華文化的古文，全世界都在瘋中華文化，衹有民進黨自絕於中華文化。而當民進黨在批判中華文化的同時，卻都用中文，這是最諷刺的地方。



游淑慧、羅智強、徐巧芯今天在國民黨中央黨部召開“制度改革聯盟第二彈！進“國會”恢復“中華民國”課綱！”記者會。



徐巧芯指出，過去她與羅智強和游淑慧組成的“制度改革聯盟”承諾若進“國會”將推動反對司法關說立法，今天再度跟大家承諾進“國會”將恢復“中華民國”的課綱。我們都不是美國人、沒有美國籍、也沒有要放棄美國籍的苦惱。而“中華民國”的教育天經地義的要配合“中華民國”的歷史、文化、語言，所以在課綱修改爭議上，課綱自然是遵從“中華民國”的精神與價值規劃的課綱。

