藍北市操盤手：“立委”5席穩拿、拚8席全上

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）今接受廣播專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北12月11日電／2024大選進入倒數，中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日受訪表示，以內參民調北市選民的支持度來看，國民黨侯友宜衝上第一、民進黨賴清德第二，民眾黨柯文哲則排第三。她也強調，柯目前只10幾趴，差距滿大的。



台北市區域“立委”選情，總共8席，黃呂錦茹指出，國民黨穩拿5席，甚至可帶動國民黨大選候選人侯友宜的選情。希望台北市8席全上，所以現在還要繼續努力。



國民黨台北市操盤手黃呂錦茹11日在中廣《千秋萬事》節目受訪分析選情，指出就近日內參民調推估，國民黨在區域“立委”可拿50席（目前38席）、不分區“立委”至少可拿下14席（目前13席）。



黃呂錦茹提到，日前去開固本會報時，有韓粉稱選票上沒有高雄市前市長韓國瑜投不下去，她認為韓雖未在選票上，但進到“立院”可替台灣做更多事，她已將上述情況轉達給韓，呼籲韓要讓韓粉歸隊。



黃呂錦茹表示，之所以柯文哲在台北市本命區的民調無法拉上來，就是因為八年執政太差，她舉大巨蛋為例，柯文哲擺了8年無法啟用，都有老鼠竄出“沒能力做就怪中央、怪前朝”，還有柯任內台北市馬路品質不好，民眾也都有感，還有蔣上任後恢復發放重陽敬老金1500元等。柯文哲在台北市民調低，就是因為8年執政成績不好，讓市民不滿。



黃呂錦茹細數說，目前第一選區（士林、北投）差距很近，過去內部民調國民黨張斯綱跟民進黨吳思瑤民調就是正負3%差距，不過新黨掛無黨籍侯漢廷出來選，現在差距約7至8%，估侯漢廷最多會拿到10%的選票，呈現兩強一弱局勢，所以接下來的選戰策略就是要告訴支持者，“如果大家藍軍不合，就是保送吳思瑤”。

