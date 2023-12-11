中評社北京12月11日電／網評：依靠科技創新增強發展動能



來源：人民網 作者：林翊嵐



在長三角，有個新能源汽車的“4小時產業圈”。在上海，整車設計出爐，芯片、軟件等“車輛大腦”不斷升級；在安徽桐城，堪稱“汽車心臟”的動力電池產量逐步提升；在江蘇南京，汽車完成組裝、走下產線；在浙江永康，對車內的智能軟件進行測試……得益於協同創新和產業集群的支撐，平均不到10秒，就有一輛新能源汽車在長三角下線。這是今年以來長三角區域加強科技創新和產業創新跨區域協同的生動縮影，也是我國依靠科技創新增強發展動能的具體體現。



近日，習近平總書記在上海考察時指出，“要以科技創新為引領，加強關鍵核心技術攻關，促進傳統產業轉型升級，加快培育世界級高端產業集群，加快構建現代化產業體系”。以科技創新開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，是大勢所趨，也是高質量發展的迫切要求。今年以來，從國產大飛機C919完成商業首飛，到國產大型郵輪“愛達·魔都號”穩步起航，從全球首個陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”反應堆核心模塊完成出廠驗收，到我國自研海底地震勘探采集裝備“海脈”實現產業化製造，科技創新捷報頻傳，創新成果不斷湧現，有力助推高質量發展。今年1—10月，高技術產業投資同比增長11.1%，快於全部投資8.2個百分點；航空、航天器及設備製造業，醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資分別增長19.0%、16.7%。科技創新的支撐引領作用越顯著，經濟新動能就越澎湃。



科技創新如同撬動經濟社會發展的杠杆，總能迸發出令人意想不到的強大力量。能否充分發揮科技創新的杠杆作用，一個十分關鍵的方面，就看能否牢牢扭住自主創新這個“牛鼻子”，把關鍵核心技術掌握在自己手里。“人造太陽”全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）迎來重大突破，自主育種研發的油菜新品種“中油早1號”創造新的高產紀錄，我國科學家成功實現51比特量子糾纏態制備……今年以來，我們瞄准關鍵核心技術進行攻關，著力提升科技前沿領域原始創新能力，不斷取得新突破，為持續增強產業鏈供應鏈韌性夯實了基礎。時不我待推進科技自立自強，只爭朝夕突破“卡脖子”問題，就能把創新主動權、發展主動權牢牢掌握在自己手中。



提高科技成果轉化水平，科技創新才能釋放強大發展動能。在安徽合肥中科采象科技有限公司，有一個編號為“海洋石油720”的深水物探船模型。正是“海洋石油720”完成了我國自主裝備首次超深水海域地震勘探作業，如今它搭載的關鍵技術就地轉化，叩開了一個約50億美元的物探裝備新產業。今年以來，各地著力突破科技成果轉化的市場化斷點、利益共享痛點與產業化堵點。1—10月，高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長37.3%、29.1%。提升科技成果從“書架”到“貨架”的轉化速度，以效率變革、動力變革促進質量變革，我們就能不斷突破高質量發展的卡點瓶頸，更好解決發展不平衡不充分問題。

