中評社北京12月11日電／網評：永遠做黨和人民的忠誠衛士



不久前，中央宣傳部向全社會宣傳發布陝西省延安市寶塔區寶塔消防救援站先進事跡，授予我們“時代楷模”稱號。這是一種榮譽，更是一種鞭策。在人民群眾最需要的時候衝鋒在前，救民於水火，助民於危難，給人民以力量，我們時刻準備著！



1993年，我成為寶塔消防救援站的光榮一員。新兵第一課，就是學習張思德“為人民服務”的精神。自那時起，我就明白，成為人民群眾生命財產安全的守護者，意義與責任何其重大。



決勝火場，要有不怕困難的膽魄。2014年，轄區內一座煉油廠油罐發生閃爆事故，現場變成一片火海，突擊隊員沒有一人退縮。雖有泡沫水槍掩護，但我們在高溫炙烤下感受不到絲毫涼意，穿著防火靴的雙腳也感覺像在被灼燒。火勢凶猛、情勢危急，衹有將泡沫鈎管架設在火罐頂部才能有效滅火。架梯上罐、重心不穩，我們就踩在彼此肩膀上，緊貼灼熱的罐體，將泡沫鈎管死死鈎住。熊熊烈火，燒化了金屬水槍，燒不退我們的鋼鐵意志！奮戰11個小時，火勢復燃3次、被撲滅3次。闖火海、下冰河、攀懸崖，為了守護人民生命和財產安全，我們不畏艱險，衝鋒在前。



做好消防工作，要有刻苦鑽研的勁頭。擔任消防車駕駛員期間，我買了30多本關於車輛維修保養的書籍，一有空閑，就往修車廠、裝備車間跑。一次，我們代表支隊參加全省大比武，臨近比賽，消防車卻突然不能正常出水。我一頭扎進車底，一處處排查，很快找到了問題所在。我匆忙喚同事找把牙刷，小心翼翼地刷開銹點，消防車終於正常出水。事後，戰友開玩笑說，“老張用牙刷就能修車”。我深知，衹有“認真鑽”才能“做得好”。



消防工作對專業性要求極高。唯有與時俱進、加強學習，才能練就過硬本領。如今，寶塔消防救援站形成了“愛學習、肯思考”的良好風氣。許多95後隊員積極學習繩索、舟艇、無人機等應急救援技能，能有效應對現場突發問題。我們還結合地域特點探索出不少“金點子”。延安缺水少雨，我們創新提出全水系泡沫作戰方法；針對文物保護，我們建立“一址一策一演練”精準化響應機制，守護了轄區紅色革命舊址50年來的消防安全。平日裡多下功夫、做好準備，危機時召之即來、戰之必勝，才能做好黨和人民的忠誠衛士。



在我們消防救援站的醒目位置，有“紅軍傳人、人民衛士”八個大字，這是一次救援後當地老百姓送來的，對我們是褒獎更是激勵。未來，我們將自覺把人民放在心中最高位置，為維護人民群眾生命財產安全奮勇向前，用忠誠擔當守護好萬家燈火。



（作者為陝西省延安市寶塔消防救援站一級消防長，記者原韜雄採訪整理）