社會各界：重塑區議會　幫香港幫市民

12月10日，市民走進投票站投票。（來源：新華社） 中評社香港12月11日電／據大公報報導，第七屆區議會一般選舉昨日舉行，投票氣氛祥和，許多本港社會知名人士都一早前往所屬票站投票，並呼籲更多選民踴躍投票，共建美好香港。有選民不時在票站“野生捕獲”名人，政界、商界，還有演藝界等，紛紛留下開心的合影。



山頂國際學校的票站，昨日早上政商名人陸續到來。全國政協副主席梁振英投票後指出做好地區管理的重要性，“我們出行更方便、公共衛生更好、社會秩序會好，再加上公共交通更便捷。”盈科拓展集團主席李澤楷、中華總商會會長蔡冠深，信德集團主席何超瓊等先後到此投票。



位於金鐘的香港公園站，恒基地產兩位主席李家傑、李家誠，終審法院前首席法官馬道立、東亞銀行聯席行政總裁李民橋，全國政協常委龔俊龍先後來此投票，他們指出，“共同建設美好社區，每個市民都有責任。”



全國政協常委、西九文化區管理局董事局主席唐英年與家人一早就在九龍塘一個投票站投票。港區全國人大代表、特區立法會議員霍啟剛昨日上午在社交媒體上做直播呼籲投票，並分享近日同街坊、區議員候選人交流的情況。



演員甄子丹和妻子當日中午在堅尼地城票站投票後，同路過市民合影，希望重塑區議會，選出幫到國家、幫到香港、幫到市民、做出成就的區議員。＼大公報記者 李清（文） 麥潤田、林良堅、大公文匯全媒體記者（圖）



何超瓊：“愛國者治港”全面落實



全國政協常委、全國婦聯常委何超瓊昨午到達票站投票，她表示，投票過程暢順有序，票站內職員也十分專業，很順利便投下了手上重要的一票。何超瓊說，這次區議會選舉對香港意義重大，不但是香港特區在由治及興新階段中，第一場重要的大型選舉，更是完善地區治理體系後第一場選舉，意味著區議會將會重回《基本法》原來的初心定位，“愛國者治港”原則將會全面落實到特區治理架構內。她期望區議會未來做好諮詢的工作，將下情上達，新一任區議員為香港市民及區內持份者盡心服務，與全港市民一同齊心建構美好和諧的社區，為香港特區持續發展作出更多努力和貢獻。

