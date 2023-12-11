寧波鎮海區莊市街：以親人式服務凝聚僑力量

（來源：新華社） 中評社北京12月11日電／據人民日報報導，浙江省寧波市鎮海區莊市街道——以“親人式”服務凝聚僑力量



浙江大魚出海科技有限公司創始人王珺石是新加坡僑胞。3年前，他選擇將自己的跨境電商企業落戶在浙江省寧波市鎮海區莊市街道的寧波市國家大學科技園。



2020年，他關注到東南亞電商覆蓋率偏低的現狀，看到了這片藍海市場孕育的無窮商機。於是，他與大學本科同窗一起，創立名為“大魚”的跨境電商企業。“如今，中國的跨境電商品牌已具備世界級競爭力，東南亞的市場則還有很大發展空間。”王珺石說，如今，他的企業已為20多個中國出海品牌提供全流程服務。



為“大魚”提供場地與支持的是莊市街道。這片靠海而生、因僑而興的土地，創新資源豐富、僑界英才匯聚，已集聚近170名高層次人才，落地47個人才創業項目，其中涉僑人才超過半數、涉僑項目占比接近30%，是僑資僑智濃度非常高的“創新富礦”。



怎樣把人才引進來、讓他們留下來，同時借助他們的力量提升招才引智的廣度深度、為區域經濟高質量發展增動力，是一道考驗決心與耐心的長期命題。“我們將自己視作僑資僑智的‘公益經紀人’，提供‘親人式’服務，幫助他們消除疑慮、掃清障礙、調配資源、注入活水。”莊市街道辦事處副主任童曉軍如此謀劃解題思路。



每一名“公益經紀人”，腦海中都有一張“產業地圖”、一份“政策清單”。從招聘用工到政策匹配，從保障要素到開展融資，他們用高效、細致、暖心的工作，一點一滴增強華僑人才的歸屬感、獲得感和幸福感。



美國僑胞、寧波伯銳鍶電子束科技有限公司創始人方博士，也感受到了這份真誠關懷。去年底，他的企業落戶後，莊市街道幫助他們解決了研發實驗室的場地需求，如今又聯合多部門尋找生產廠房用地，解決土地性質匹配、工商資質辦理等各類問題。“我們的需求往往很細碎、很複雜，但政府部門展現了‘照單全收’的強能力和好狀態。”方博士說。

