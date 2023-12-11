海外僑胞助力成都發展座談在里約熱內盧舉行

6月8日，志愿者在巴西里约热內卢圣孔拉杜海滩收集垃圾。（来源：新华社） 中評社北京12月11日電／據人民網報導，“海外僑胞助力成都發展”座談會在里約熱內盧舉行



當地時間12月7日，成都海外聯誼會副會長戴浚率領代表團到訪巴西里約熱內盧，與里約各僑團舉行“海外僑胞助力成都發展”座談會。中國駐里約總領館副總領事王尉育出席活動。



戴浚表示，成都自古享有“天府之國”的美譽，是一座歷史悠久、文化厚重、獨具魅力、充滿希望的城市。近年來，廣大僑胞大力弘揚“華僑精神”，以不同方式關心支持成都建設全面發展，為奮力打造中國西部具有全球影響力和美譽度的社會主義現代化國際大都市貢獻僑界智慧和力量。在包括里約僑胞在內社會各界人士的關心幫助支持下，成都加速逐夢國際化大都市。希望里約僑胞繼續關心支持成都建設，積極在經貿、文化等各領域交流合作牽線搭橋。成都也熱忱歡迎里約僑胞來蓉投資興業，與成都共享發展紅利、共創美好未來。



王尉育對代表團的到來表示歡迎，並對代表團助力成都經濟社會發展的努力表示讚賞。王尉育表示，代表團的到來展現了成都市委市政府對統籌、利用國內國際兩個市場、兩種資源，做好改革開放這篇大文章的政治站位和遠見卓識。王尉育指出，希望僑胞們利用此次座談機會，與代表團一行進行深入交流，為成都的經濟發展出謀劃策。總領館也將繼續發揮橋梁紐帶作用，不忘初心，牢記使命，與廣大僑胞以及成都市一起，共同促進中巴各領域的務實友好合作，推動中巴全面戰略夥伴關係不斷深化。



巴西里約中國和平統一促進會（以下簡稱“里約和統會”）會長林非凡在發言中表示，一直以來，里約和統會始終高舉“反獨促統”的旗幟，積極主動向巴西各界宣傳中國和平統一對世界的意義以及堅決反對分裂祖國的決心。今後將繼續在總領館的指導下，在海外團結一切可團結的社會力量，講好中國故事，當好中國名片，為祖國和平統一貢獻力量。林非凡同時表示，希望今後有機會與里約僑界代表到訪成都，進一步加強里約與成都之間的交流與合作。



在座談會上，里約華人聯誼會會長陳秉文、巴西華人文化交流協會執行主席季春苗、巴西中國和平統一促進會會長王俊曉、巴西中國浙江商會會長鄭俠茂、里約廣東同鄉會代會長黃明校等里約僑界代表也分別介紹了各自僑團工作開展情況。代表們紛紛表示，將發揮僑團自身優勢，推動巴西與成都在經貿、產業、科技、文化等各領域的合作，把更多的好項目、資金、人才引流到成都，為成都的發展助力。



在戴浚和王尉育的見證下，參加座談會的里約各僑團分別與四川天府新區商會簽署了友好商會協議。